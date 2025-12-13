Tекст: Денис Тельманов

Большинство убитых иностранных наемников, участвовавших на стороне Киева в конфликте на Украине, относятся к гражданам Польши и Грузии, передает ТАСС.

Василий Прозоров заявил: «Я знаю, что очень большие потери понесли, конечно, поляки, очень большие потери понесли грузины, потому что их просто в процентном отношении было очень много. И канадцы, американцы – да. Но сейчас, конечно, на передовые позиции выходят колумбийцы».

Он также ранее отмечал, что заметный рост числа наемников из Латинской Америки связан с желанием получить боевой опыт для последующей работы на наркокартели, а также возможностью заработать – в ВСУ им выплачивают примерно 3 тыс. долларов в месяц.

Согласно данным Минобороны России на март 2024 года, всего на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожено 5 962. Из Польши были уничтожены 1 497 из 2 960 приехавших, из Грузии – 561 из 1 042.

Из США потери составили 491 из 1 113 человек, из Канады – 422 из 1 005, Великобритании – 360 из 822, Румынии – 349 из 784.

Среди прибывших из Хорватии были уничтожены 152 из 335, из Германии – 88 из 235, Колумбии – 217 из 430.

Среди остальных стран отмечаются потери: из Бразилии уничтожено 136 из 268, из Франции – 147 из 356, из Нигерии – 47 из 97, из Австралии – 25 из 60 прибывших наемников.

Ранее сообщалось, что на передовых позициях украинской армии все чаще появляются колумбийцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, которые попали под удар ФАБов.

Верховный суд ДНР признал заочно гражданина Колумбии Сандовала Дейбера Федерико Мендеса виновным в участии наемником в вооруженном конфликте.

Британские СМИ сообщили о гибели на Украине британского солдата Джорджа Хули, а премьер Кир Стармер отметил, что это был трагический несчастный случай вдали от фронта.