Сийярто заявил о готовности Венгрии подписать контракт с Газпромом для снижения цен на газ

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что Венгрия регулярно заключает такие коммерческие соглашения, и отметил уверенность в сохранении выгодных условий на газ для страны, передает ТАСС,

Помимо этого, министр Сийярто сообщил, что газопровод «Турецкий поток» может стать важным альтернативным маршрутом для энергоснабжения Европы в случае, если Украина откажется продлевать транзит газа из России. Он напомнил, что данный газопровод позволяет доставлять газ из России через Турцию в Центральную Европу, включая Венгрию.

Сийярто также выступил с критикой в адрес европейских стран, которые утверждают, что могут обойтись без российских ресурсов. Он назвал это лицемерием и подчеркнул, что многие из этих стран продолжают покупать российские нефть и газ через посредников, в то время как Венгрия предпочитает прямые закупки у России.

Ранее Сийярто заявил, что Россия остается надежным партнером в сфере энергоснабжения, в отличие от стран Европейского союза.