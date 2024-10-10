Миллер назвал энергетическим самоубийством ситуацию на газовом рынке Европы

Глава Газпрома Миллер раскритиковал разрушение спроса на газ в Европе

Tекст: Елизавета Шишкова

На Международном газовом форуме в Петербурге он заявил, что в Европе происходит «искусственное разрушение спроса на газ». Миллер отметил, что этот процесс можно назвать «энергетическим самоубийством» Европы, передает ТАСС.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто также выступил на форуме, отметив, что в случае отказа от сотрудничества с Россией поставки газа в Венгрию станут невозможными из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Это приведет к дополнительным затратам для Будапешта.

По словам Сийярто, Россия остается надежным партнером в сфере энергоснабжения, в отличие от стран Европейского союза. Министр добавил, что Венгрия удовлетворена текущим сотрудничеством с Россией и Газпромом, и на данный момент нет более выгодной альтернативы для поставок природного газа.

Напомним, Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения поставок газа.