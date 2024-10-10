Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Миллер назвал энергетическим самоубийством ситуацию на газовом рынке Европы
Глава Газпрома Миллер раскритиковал разрушение спроса на газ в Европе
Глава Газпрома Алексей Миллер назвал состояние газового рынка Европы «плохим», обвинив Европу в целенаправленном разрушении спроса на газ.
На Международном газовом форуме в Петербурге он заявил, что в Европе происходит «искусственное разрушение спроса на газ». Миллер отметил, что этот процесс можно назвать «энергетическим самоубийством» Европы, передает ТАСС.
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто также выступил на форуме, отметив, что в случае отказа от сотрудничества с Россией поставки газа в Венгрию станут невозможными из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Это приведет к дополнительным затратам для Будапешта.
По словам Сийярто, Россия остается надежным партнером в сфере энергоснабжения, в отличие от стран Европейского союза. Министр добавил, что Венгрия удовлетворена текущим сотрудничеством с Россией и Газпромом, и на данный момент нет более выгодной альтернативы для поставок природного газа.
Напомним, Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения поставок газа.