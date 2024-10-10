Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Министр иностранных дел Венгрии приехал Петербург для переговоров по газу
Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург для переговоров о газовых поставках
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения поставок газа, он подчеркнул важность энергетической безопасности.
Сийярто отметил важность обеспечения надежных и конкурентоспособных поставок газа в Венгрию, добавив, что энергетическая безопасность не является идеологическим вопросом, передает ТАСС.
Визит Сийярто совпал с проведением XIII Петербургского международного газового форума, который начался 8 октября и продлится до 11 октября. На форуме обсуждаются проблемы газовой отрасли как в России, так и на международном уровне.
Ранее, 30 сентября, Петер Сийярто уже посещал Санкт-Петербург для переговоров по энергетическим вопросам. Тогда он встретился с главой Газпрома Алексеем Миллером.