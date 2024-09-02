Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
Сийярто заявил, что Венгрия не выживет без поставок нефти из России
Венгрия не сможет выжить, если прекратятся поставки российской нефти, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу РБК.
«Если Венгрия остановит импорт нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в полном объеме прокормить население и удовлетворить потребности в топливе», – отметил он в интервью.
Сийярто добавил, что Венгрия не имеет необходимой инфраструктуры для обеспечения поставок через альтернативные маршруты. По его словам, решение украинских властей прекратить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» представляет собой «серьезный вызов» для венгерской экономики.
Министр подчеркнул, что с начала СВО на Украине экономическая политика Евросоюза стала «чрезмерно политизированной».
Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти по «Дружбе».