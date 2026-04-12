Орбан отказался поддерживать Украину деньгами и вооружениями

Tекст: Антон Антонов

«Мы будем делать для Украины все, что должна делать христианская нация, но мы не собираемся отдавать наших детей в солдаты, отдавать наши деньги и наши вооружения, и мы не будем уничтожать себя ради какой-либо другой страны», – приводит слова Орбана ТАСС.

Глава венгерского правительства отметил, что в случае победы возглавляемой им партии «Фидес» на выборах Венгрия будет придерживаться исключительно мирного курса. Он подчеркнул, что страна не считает конфликт на Украине своей войной и не намерена в нем участвовать.

Орбан заявил, что Будапешт будет добиваться возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который заблокирован с конца января. Премьер-министр пообещал не поддерживать никакие решения в пользу Киева на международной арене до тех пор, пока Украина не откроет трубопровод.

Он также сообщил о намерении правительства «Фидес» в случае победы на выборах продолжить действующие социальные программы и выполнить обещания по росту зарплат. Орбан заверил, что поддержка венгерских семей и защита правоконсервативных ценностей останутся приоритетом. В ходе выступления Орбан призвал своих сторонников прийти на избирательные участки и отдать голос за «Фидес».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заблокировал предоставление Киеву военного кредита Евросоюза. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит бороться за возможность закупать российские нефть и газ.

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, и по опросам партию «Фидес» Орбана готовы поддержать 39% венгров, а оппозиционную «Тису» Петера Мадьяра – около 49%.