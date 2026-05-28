Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
TEC: Европа осознала невыгодность содержания украинских беженцев
Правительства западных государств осознали экономическую невыгодность долгосрочного пребывания мигрантов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The European Conservative.
«По всей Европе правительства начали признавать, что систему экстренной поддержки украинских беженцев невозможно содержать в финансовом плане в долгосрочной перспективе», – отмечается в публикации.
Германия кардинально пересмотрела политику помощи и значительно урезала пособия. Польские власти обязали приезжих устраиваться на работу, а Ирландия стала доплачивать за добровольное возвращение на Украину, к аналогичным мерам недавно присоединилась Чехия.
Обозреватели подчеркивают стремительное сокращение помощи по всему Европейскому союзу. Подобная смена курса вызвана серьезным экономическим кризисом, который ударил по рынку труда и привел к росту стоимости жизни, сделав миллиардные траты на иностранцев неоправданными.
