Песков заявил о нежелании Европы видеть победу Орбана на выборах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что значительная часть политических сил Европы не заинтересована в новой победе премьера Венгрии Виктора Орбана.
Дмитрий Песков заявил, что в европейской политике заметны силы, выступающие против переизбрания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает РИА «Новости» .
По словам Пескова, негативное отношение к возможной новой победе Орбана проявляется открыто и не требует дополнительных доказательств. Он подчеркнул, что эти политические силы в Европе фактически поддерживают противников венгерского премьера в ходе избирательной борьбы.
Ранее лидеры Евросоюза опасаются усиления позиций Виктора Орбана на парламентских выборах из-за растущей критики его политики в Брюсселе.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции предостерег от попыток на международном уровне поставить под сомнение возможную победу Орбана на выборах в Венгрии.
Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией.