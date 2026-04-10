  Российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР
    Литва наказана за неверную ставку против Китая
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    Обломки украинских ракет «Нептун» разрушили жилые дома в Брянской области
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Опрос: Британцы кардинально изменили отношение к США
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 13:10 • Новости дня

    Повар космонавтов раскрыл стоимость суточного рациона на орбите

    Tекст: Мария Иванова

    Ежедневное меню на космической станции обходится в десятки тысяч рублей из-за высоких трат на специальную упаковку и обязательные лабораторные проверки всех продуктов, сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

    О том, сколько стоит питание экипажа на орбите, рассказал начальник отдела космического питания Андрей Ведерников, передает РИА «Новости».

    «Средний чек питания в космосе в сутки, включая завтрак, обед и ужин, составляет несколько десятков тысяч рублей», – сказал он.

    По словам специалиста, в указанную сумму включены не только сами блюда и продукты, но и специальная упаковка, а также все лабораторные исследования каждой партии, отправляемой на орбиту. Такие проверки обязательны перед полетом.

    Говоря о меню, Ведерников отметил, что на завтрак космонавтам предлагают омлеты – классический, с грибами и овощами, сладкий творог, рисовые и гречневые каши, кофе и чай с сахаром и без. На обед космонавты обязательно получают салат, суп и второе горячее блюдо.

    Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ее ежегодное проведение с 6 по 12 апреля закреплено указом президента Владимира Путина.

    Ранее диетолог Екатерина Бурляева рассказала о наличии 250 различных блюд в орбитальном рационе.

    Командир отряда космонавтов Олег Кононенко предложил создать специальную чашку для ощущения аромата кофе в космосе.

    Российские члены экипажа МКС строго ограничивают потребление различных соусов и специй в условиях невесомости.

    9 апреля 2026, 17:09 • Новости дня
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые пуск и посадка экспериментального образца ракеты среднего класса «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью должны пройти в 2028 году, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на сессии Российского космического форума.

    «Пуск и посадка экспериментального образца должны состояться в 2028 году. Это очень важный шаг к новому поколению отечественных средств выведения, основанного на многоразовых технологиях», – заявил Мантуров, передает ТАСС.

    Он добавил, что в прошлом году были подтверждены технические задания как на саму ракету «Амур-СПГ», так и на прототип возвращаемой первой ступени.

    Ранее журнал National Interest назвал российскую «Амур-СПГ» орудием против лидерства США в космосе.

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    9 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Саровский ядерный центр раскрыл астрофизикам детальную картину Вселенной
    Tекст: Мария Иванова

    Разработки специалистов Российского федерального ядерного центра помогли ученым получить детальную картину устройства Вселенной благодаря созданию рентгеновского телескопа ART-XC, заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, Герой России Валентин Костюков.

    Достижения специалистов Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове позволили ученым получить глубокое представление об устройстве мироздания, передает РИА «Новости».

    По словам директора центра Валентина Костюкова, именно здесь была создана материальная часть для флагмана российской космической науки – рентгеновского телескопа ART-XC.

    «Нам выпала удивительная роль в рамках прикладных вопросов, связанных с созданием материальной части», – подчеркнул Костюков в интервью по случаю 80-летия ядерного центра. Он добавил, что благодаря телескопу в жестком рентгене открыто 130 новых источников излучения, что дает полное представление о пространстве вокруг нас.

    Космическая обсерватория «Спектр-РГ» с телескопом ART-XC на борту была запущена в июле 2019 года. Аппарат работает на орбите вокруг точки Лагранжа L2, в полутора миллионах километров от Земли. Его главная задача – наблюдение за всем небом, поиск массивных скоплений галактик и сверхмассивных черных дыр.

    РФЯЦ-ВНИИЭФ, основанный в апреле 1946 года, входит в оружейный комплекс «Росатома». Именно здесь были созданы первые советские атомная и водородная бомбы. Сегодня это крупнейший научно-технический центр России, решающий важнейшие оборонные и научные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в прошлом году вручил орден «За доблестный труд» коллективу ядерного центра в Сарове.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 20:13 • Новости дня
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    Tекст: Татьяна Косолапова

    После завершения миссии МКС Россия может задействовать часть ее модулей при создании новой орбитальной станции, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт. По его словам, относительно новые модули, такие как «Наука», могут продолжить работу, а старые элементы станции будут выведены из эксплуатации.

    Генеральный директор Центра имени Хруничева Денис Денискин заявил о продлении работы многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» российского сегмента Международной космической станции до 2035 года. А работу функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря», который является старейшим, и служебного модуля «Звезда» продлили до 2032 года.

    «Тот факт, что модуль «Наука» планируют использовать на Российской орбитальной станции (РОС), выглядит как естественное и ожидаемое развитие событий после завершения эксплуатации МКС», – говорит Эйсмонт. Сейчас, по его словам, реализуется наиболее рациональный сценарий замены МКС новой космической станцией с включением в ее состав относительно «молодых» модулей российского сегмента, в том числе «Науки», которая эксплуатируется в космосе лишь с 2021 года.

    А вот модуль «Заря», напоминает Эйсмонт, это первый модуль Международной космической станции, с которого все начиналось. При этом он подчеркивает, что МКС не рекордсмен по продолжительности эксплуатации аппаратов. Так, например, известные всем «Вояджеры» находятся в космосе с 1978 года, а космический телескоп «Хаббл» был запущен в девяностые годы прошлого столетия.

    Однако он полагает, что модуль «Заря» вряд ли будет работать на новой Российской орбитальной станции. «Он принадлежит американцам, они его у нас купили. И как самый пожилой, он заслужил право на покой. То есть он может быть заменен на новый модуль, базовый для новой станции. Как и «Звезда», который служил модулем для проживания экипажа», – делится эксперт.

    По его мнению, строительство РОС будет схоже с развитием МКС – все начнется с нового транспортно-энергетического модуля, а затем станция будет наращиваться за счет «Науки» и других не слишком старых модулей.

    «А «Зарю» и «Звезду», по-видимому, придется утопить. Как и некоторые другие модули. Но какие именно пока неизвестно, поскольку это находится в процессе решения», – заключил Эйсмонт.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) по плану завершится в 2030 году.

    9 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    Глава Роскосмоса сообщил о планах просканировать Луну

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественная космическая программа предусматривает детальное сканирование лунной поверхности в 2028 году с использованием специально разрабатываемых для этого научных приборов.

    Россия планирует провести сканирование Луны в 2028 году, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году начали разработку приборов для изучения Луны, в 2028-м проведем ее сканирование», – рассказал глава госкорпорации. Заявление прозвучало на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия».

    Мероприятие состоялось в рамках Российского космического форума в Национальном центре «Россия». В стране с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса.

    Напомним, накануне НПО Лавочкина раскрыло планы по новым луноходам и станциям.

    Россия готовится к масштабному исследованию Луны, включая ее сканирование и создание посадочной станции для сбора грунта.

    Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

    9 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    Лихачев сообщил об уникальных испытаниях плазменного двигателя для космоса

    Tекст: Мария Иванова

    В России успешно прошли стендовые испытания перспективного плазменного двигателя для дальнего космоса, показавшие уникальный импульс до ста километров в секунду.

    Госкорпорация «Росатом» провела испытания плазменного ракетного двигателя, предназначенного для космических аппаратов, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора компании Алексея Лихачева, в ходе тестов были получены уникальные результаты.

    «Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя плазменного, с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями. Очень надеемся, что это тоже будет наш вклад в освоение дальнего космоса», – рассказал глава корпорации на полях Российского космического форума в Национальном центре «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Центра Келдыша» завершили испытания двух высокомощных плазменных двигателей для межпланетных перелетов.

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину о разработке ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ученые Росатома создали лабораторный прототип плазменного электрореактивного двигателя для сокращения времени полета на Марс.

    9 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Мишустин заявил о необходимости укрепления позиций России в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    «Важно укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение для роста экономики, повышения качества жизни людей и для обеспечения безопасности государства», – отметил Мишустин, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что россияне гордятся вкладом отечественных ученых в освоение околоземного пространства, передает РИА «Новости».

    В рамках реализации национального проекта в ближайшие годы планируется направить около 4,5 трлн рублей на развитие космической отрасли. Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание Российской орбитальной станции, разработку многоразовых ракет и другие приоритетные направления.

    Особое внимание, по словам главы кабмина, будет уделено подготовке кадров и привлечению высококвалифицированных специалистов в смежных областях космонавтики.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее сообщил, что более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

    9 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Баканов назвал сроки принятия решения о запуске ракеты «Союз-5»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что решение о запуске ракеты «Союз-5» с Байконура примут по итогам космического форума.

    Решение о запуске ракеты «Союз-5» с Байконура будет принято после завершения космического форума, передает ТАСС. Об этом сообщил на пленарном заседании глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    «Союз-5» уже установлена на стартовый стол, отметил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Байконуре завершили установку первой ракеты «Союз-5» на стартовый стол.

    9 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Названы приоритеты технологического развития России

    Депутат Госдумы Сидякин: Задача – создать в России рай для инженеров, конструкторов, ученых

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия идет к технологическому суверенитету, опираясь на принципы, заложенные в нацпроектах, контролируемых президентом Владимиром Путиным. Важнейшими направлениями работы являются освоение космоса, а также развитие искусственного интеллекта, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Россия инновационная: от первого спутника до суверенного ИИ».

    «12 апреля исполняется 65 лет со дня первого полета Юрия Гагарина в космос. Это повод вспомнить путь, пройденный нашей страной, и определить направления развития. Россия уверенно движется по пути от технологического суверенитета к лидерству, опираясь на собственные научные и инженерные школы. Основы для этого заложены в нацпроектах, реализация которых контролируется лично президентом Владимиром Путиным», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Проектирование и развертывание в ближайшем будущем российской орбитальной станции, создание многоспутниковой группировки «Сфера», внедрение отечественных нейросетей в экономику и госуправление, а также системная поддержка инженерных кадров – реальные шаги к созданию будущего, которым каждый россиянин сможет гордиться», – указал он.

    «Россия приступила к реализации нацпроекта «Космос». До 2036 года запланировано создание и запуск 19 космических аппаратов. Они нужны для исследований влияния космического пространства и радиации Солнца на околоземное пространство. С этой целью в 2025 году был запущен аппарат «Бион». Также наша задача – изучение объектов Солнечной системы посредством миссии «Венеры». Мы возвращаемся на «русскую планету», – рассказал Валерий Богомолов, главный эксперт департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос».

    «Следующее направление – исследование вселенной с помощью трех обсерваторий. Их задачи – поиск жизни на других планетах и построение карты окружающего пространства. Также важный трек – лунная программа, в рамках которой будет проведено шесть запусков орбитальных и посадочных аппаратов. Цель проекта – найти место для создания лунной базы, которую планируется организовать после 2030 года», – продолжил он.

    Отметим, что отдельным важным направлением космической сферы России является подготовка кадров. С этой целью с прошлого года в стране действует программа целевого набора в профильные вузы с гарантированным трудоустройством.

    «В мире разворачивается гонка за искусственный интеллект, по масштабу сопоставимая с космической», – уточнил Александр Сидякин, депутат Госдумы. «В народной программе «Единой России» будет заложен раздел по технологиям и инновациям как самостоятельный приоритет. Также основан совет по инновационному технологическому развитию. Главная задача партии – создать в стране инновационный рай для инженеров, конструкторов, ученых, разработчиков, профильных предпринимателей», – отметил он.

    Помимо этого, при партийной поддержке ранее был создан Центр беспилотных систем и технологий, объединивший сотни компаний по всей стране. Их деятельность охватывает всю сферу: от разработки идеи до серийного производства. Собранные в рамках проекта БПЛА, системы связи и РЭБ были переданы военнослужащим.

    Со своей стороны, партия «Новые люди» запустила проект «Инженеры будущего», в рамках которого в 60 регионах на современных предприятиях проводятся экскурсии для старшеклассников и студентов младших курсов, отметил Алексей Нечаев, руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме.

    «Для большей доступности технологий в регионах мы развиваем «Робоуроки», гонки роверов, турниры по робототехнике. Кроме того, для развития в стране инженерной среды, базы, инженеров, предпринимателей и технологических команд создан «Нейролаб», целая экосистема из более чем 900 компаний, которые разрабатывают и внедряют решения в сфере ИИ. Помимо этого, запущен проект «Нейростарт», где люди старшего поколения учатся пользоваться новыми технологиями», – рассказал он.

    Напомним, цель вышеназванных проектов – подготовить сотни тысяч инженеров к 2030 году. При содействии компаний-партнеров уже около 100 тыс. человек прошли обучение работе с ИИ. Кроме того, более тысячи предприятий малого и среднего предпринимательства уже внедряют ИИ-решения в своей деятельности.

    «В современном мире только космосом, атомной энергетикой и высококлассным оружием победить в технологической гонке невозможно. Если мы говорим о будущем, то нам нужно также заниматься медицинскими технологиями и искусственным интеллектом. Это вопрос национальной безопасности и жизни людей, особенно в сфере медицины», – добавляет Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.

    По его словам, в прошлом году в Госдуме по инициативе «Справедливой России» была создана рабочая группа по ИИ. «Результатом ее работы стало заседание, на котором была предъявлена концепция и рубрикатор закона об ИИ. В нем должны быть обозначены основные понятия и основные принципы регулирования искусственного интеллекта. Один из общих моментов –обязательная маркировка видео- и фото-контента с ИИ», – сказал парламентарий.

    «Согласно всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник», 94% россиян уверены, что государству необходимо стремиться к первенству в сфере технологий», – подчеркнула Ксения Демина, руководитель практики «Гостех» центра ВЦИОМ. «Также за последние четыре года с 55% до 65% выросла доля граждан, считающих Россию одной из ведущих технологических стран. Ключевые технологии превосходства: оборонная промышленность, атомная энергетика и космические новации», – указала она.

    «Также 73% опрошенных сказали, что за последний год использовали нейросети. При этом, большая часть аудитории выбирает российские решения – об этом говорят 44% респондентов», – заключила спикер.

    9 апреля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин назвал приоритетом развитие ракетно-космического комплекса России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Развитие ракетно-космического комплекса и укрепление научного, кадрового и технологического потенциала отрасли – один из безусловных приоритетов России, подчеркнул президент Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума.

    «Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала – в числе наших безусловных приоритетов», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в этом году отмечается 65-летие первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным, и выразил гордость за вклад российских ученых, конструкторов и специалистов в развитие национальной космической программы.

    Президент также призвал объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд для совершенствования производственной базы, развития наземной инфраструктуры и наращивания группировки спутников, а также внедрения новых материалов и технологий, включая цифровые и ядерные решения. По словам Путина, успешная реализация космических программ напрямую влияет на инновационное развитие России, повышение уровня жизни, обеспечение безопасности и суверенитета страны.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    9 апреля 2026, 19:26 • Новости дня
    Баканов: В орбитальную группировку России входит 22 метеоспутника

    Tекст: Валерия Городецкая

    В орбитальную группировку России входят 22 метеорологических спутника, что является рекордным показателем, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на Российском космическом форуме.

    По словам Баканова, российские спутниковые услуги доступны по всему миру, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации сейчас 22 метеорологических спутника – беспрецедентное количество, и нам важно его поддержать. Российские услуги предоставляются повсеместно, по всему миру. Поэтому очень важно международное сотрудничество», – сказал глава Роскосмоса.

    В 2024 году Россия вывела на орбиту рекордное число спутников за один запуск.

    Россия и Ангола договорились о создании спутника связи «Ангосат-2».

    Ранее Баканов рассказал о запуске российской программы сканирования Луны.

    9 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    В Роскосмосе сообщили о планах создать ядерный ракетный двигатель

    Роскосмос и Курчатовский институт сообщили о планах разработать ядерный двигатель

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты объединяют усилия для проведения исследований и разработки принципиально новой космической двигательной установки на атомной энергии.

    «Роскосмос» совместно с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» намерены провести исследования по разработке ядерного ракетного двигателя. Об этом сообщил заместитель директора департамента космических систем госкорпорации Денис Кутовой, передает РИА «Новости».

    «Есть у нас один проект, который мы совместно с Курчатовским институтом сейчас и с организациями госкорпорации «Росатом» планируем к реализации – исследования по ядерному ракетному двигателю», – сказал Кутовой на конференции Российского космического форума.

    Значимое для отрасли заявление прозвучало на фоне Недели космоса, которая проходит в России с 6 по 12 апреля.

    Напомним, Роскосмос и Курчатовский институт год назад подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития ядерной космической программы.

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о ведущихся работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов. Президент России поручил правительству обеспечить финансирование амбициозного проекта по развитию космической ядерной энергетики.

    9 апреля 2026, 14:51 • Новости дня
    Баканов сообщил о первом коммерческом запуске «Союза» осенью

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что осенью 2026 года состоится полностью коммерческий запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный.

    Полностью коммерческий запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный запланирован на осень этого года, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил на Российском космическом форуме, что в ходе этого запуска на орбиту отправят только коммерческие аппараты.

    По словам Баканова, в миссии примут участие спутники высокодетальной съемки для дистанционного зондирования Земли, созданные компанией «Спутникс». Эти аппараты будут собирать изображения и данные о поверхности планеты для последующей обработки и коммерческого использования.

    Баканов также отметил, что вскоре российские частные компании смогут полностью обеспечивать рынок сервисами со спутников дистанционного зондирования Земли. Сейчас, по его словам, в стране работают около 10 частных спутникостроительных компаний, среди которых «Спутникс», МТ-ЛАБ, «Стилсофт», «Геоскан» и «Новый старт».

    Спутники, производимые этими компаниями, будут предоставлять полный спектр оптической и радиолокационной информации о Земле. Баканов подчеркнул, что «мы рынок сервисно насытим», однако отметил важность формирования достаточного спроса на такие услуги.

    Ранее Баканов заявил, что в 2026 году на космодроме Восточный заработает третий стартовый стол для легких ракет.

    9 апреля 2026, 19:04 • Новости дня
    В Народную программу «Единой России» внесли инициативы по космосу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия» предложил включить в Народную программу ряд инициатив по развитию космической отрасли.

    Предложения были сформированы по итогам заседания «Космос будущего: новые технологии для людей», прошедшего в рамках Российского космического форума, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В числе ключевых инициатив – увеличение запусков ракет-носителей, рост российской спутниковой группировки, развитие системы ГЛОНАСС для повышения транспортной безопасности и запуск Российской орбитальной станции с первым модулем на орбите к 2028 году. Важное место занимает и дальнейшее развитие космодрома Восточный, создание новых ракет «Союз-5» и «Амур-СПГ», а также внедрение современных цифровых и аддитивных технологий в производство.

    Особое внимание предлагается уделить привлечению перспективной молодежи в отрасль и обеспечению молодых специалистов жильем. «Космос будущего – не абстрактная высота. Это удобство жизни, безопасность, новые возможности для экономики, науки, обороны и образования», – подчеркнул секретарь Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России» Илья Медведев.

    Также в программу планируется внести меры по поддержке частного бизнеса в космической сфере. Среди них – создание реестра испытательной и инженерной инфраструктуры, обеспечение прозрачного доступа частных разработчиков к лабораториям и данным, а также ускорение включения частных решений в проекты на всех этапах реализации. Эти меры, по мнению партии, должны способствовать формированию гарантированного спроса и развитию отечественных технологий.

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что космос становится инструментом глобальной конкуренции, а партнерство государства и частного бизнеса – общемировая практика. По его словам, государство формирует правила, а частные компании масштабируют решения, что позволяет России идти в ногу с мировыми трендами.

    9 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Россия и Ангола договорились о создании спутника связи «Ангосат-2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Ангола продолжают активно сотрудничать в космической сфере, особенно в вопросах подготовки кадров и управления спутником связи «Ангосат-2», сообщил посол республики Аугушту да Силва Кунья.

    Как сообщил посол на Российском космическом форуме, между странами действует соглашение в области космоса, что уже привело к запуску нового спутника, передает ТАСС.

    «Да, поскольку у нас есть соглашение, подписанное с РФ в области исследования космоса, оно действует. Это уже привело к запуску спутника «Ангосат-2». Мы продолжаем сотрудничать, поскольку, кроме того, чтобы запустить спутник, мы также должны им управлять. Это в свою очередь требует от нас людей и оборудование на земле, которое будет осуществлять этот контроль. То есть здесь идет сотрудничество по кадрам и управлению», – заявил посол,

    Изначально спутник «Ангосат-1» был запущен с Байконура 26 декабря 2017 года, однако связь с ним была потеряна спустя сутки. В рамках нового соглашения разработку и запуск спутника «Ангосат-2» взяли на себя специалисты АО «Информационные спутниковые системы» им. М. Ф. Решетнева. Аппарат успешно выведен на орбиту в октябре 2022 года, и теперь обе страны сосредоточены на его эксплуатации.

    Помимо космического сотрудничества, Ангола также получила приглашение на третий саммит Россия – Африка, который пройдет в октябре 2026 года. По словам Аугушту да Силва Кунья, приглашение было передано российскими дипломатическими каналами, однако окончательное решение об участии делегации Анголы пока не подтверждено.

    Первый Российский космический форум открылся 9 апреля в Национальном центре «Россия» и проходит в рамках Недели космоса – 2026, приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина. На мероприятии присутствуют делегации из 40 стран, запланированы пленарные сессии с участием зарубежных экспертов, а организатором выступает Роскосмос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, африканцы искренне заинтересованы реализовывать с Россией совместные проекты, что способствует укреплению мостов сотрудничества между Россией и Африкой.

    10 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю

    Tекст: Мария Иванова

    Космический корабль «Орион» успешно выполнил корректирующий маневр и вышел на заданную траекторию возвращения домой после исторического облета Луны.

    Космический аппарат лунной миссии «Артемида-2» успешно завершил первый этап возвращения, передает ТАСС. В Канадском космическом агентстве сообщили подробности маневра.

    «Экипаж завершил первый корректирующий маневр для возвращения на Землю», – подчеркнули в ведомстве. Модуль, предоставленный Европейским космическим агентством, использовал свою двигательную установку для точного вывода аппарата на нужный курс.

    Астронавты должны прибыть 11 апреля в 3.07 по московскому времени. Ожидается, что корабль приводнится в Тихом океане у побережья Сан-Диего в Калифорнии.

    Запуск ракеты SLS состоялся 2 апреля с космодрома во Флориде. Экипаж из четырех человек облетел Луну, установив рекорд по дальности полета человека от Земли. Миссия продлится 10 дней, став первой пилотируемой экспедицией к спутнику с 1972 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне.

    В ходе миссии астронавты сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию
    Над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton
    Израильский министр предложил расширить границы страны
    Поисковик назвала ошибки погибших на Камчатке туристов
    Дуров назвал шифрование WhatsApp «крупнейшим обманом потребителей»
    Volga анонсировала запуск продаж кроссовера K40
    Установлены параллели конфликтов шимпанзе с войнами людей

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Норвегия запустила в Арктику украинских диверсантов

    Украинские военные прибыли в Норвегию для совместных учений со спецназом – отрабатывать применение беспилотников в холодных водах Норвежского моря. Потенциальные цели – российские торговые суда и военные корабли в северных широтах. Эксперты полагают, что Осло с Киевом в реальных условиях могут прорабатывать диверсионные планы против России в Арктике. Что видят они своими целями и как Москве защитить свои интересы? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

