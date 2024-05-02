На Бали задержали подозреваемого в изнасиловании россиянина

Tекст: Алексей Дегтярев

Симутова сначала задержали 26 апреля, он жил на вилле в районе Бадунг с 18 до 22 апреля, когда его попросили заплатить за аренду, он нанес ущерб вилле на сумму порядка 5,6 тыс. долларов, сказал глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Янсен Авитус Панджайтан, передает РИА «Новости» со ссылкой на Radar Bali.

На допросе он «вел себя как сумасшедший», его доставили в больницу и направили на психиатрическое обследование. Обследование не показало психических расстройств.

Он сбежал из больницы, погнув голыми руками решетку в палате, сказал источник издания.

Россиянина нашли в деревне Саванган, доставили в полицию. Там он признался, что прикидывался сумасшедшим, и пояснил, что планировал таким образом сбежать в Россию.

Информация об изнасиловании также расследуется. По словам главы отдела по связям с общественностью полиции района Бадунге Ипда Путу Сукармы, сообщившая об изнасиловании жертва является белорусской гражданкой.