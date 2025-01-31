Россиянина задержали на Бали по подозрению в вооруженном ограблении

Tекст: Мария Иванова

Индонезийские власти задержали гражданина России на острове Бали по подозрению в вооруженном ограблении, сообщает ANTARA. Инцидент произошел 15 декабря 2024 года, по версии полиции, жертва была захвачена преступниками, заблокировавшими его автомобиль на дороге.

По данным агентства, из двух машин вышли восемь вооруженных людей в черной одежде и масках. Они силой посадили жертву в автомобиль, отобрали мобильный телефон и избили мужчину с целью вымогательства криптовалюты. Потерпевший был вынужден перевести средства на счета, предположительно принадлежащие преступникам.

Полиция Бали совместно с Интерполом ведет поиски всех участников преступления. Пострадавший описал одного из грабителей, что помогло установить его личность. В международном аэропорту Денпасара был арестован подозреваемый с инициалами К.А., который пытался вылететь в Дубай.

Материальный ущерб от ограбления оценен в 40 млн долларов, пострадавший получил травмы. Индонезийская полиция продолжает расследование, чтобы задержать остальных подозреваемых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое граждан России были задержаны на Бали по подозрению в организации сети проституции, охватывающей 12 городов Индонезии и 129 стран, при этом они имели временный вид на жительство в Индонезии.

В конце прошлого года гражданин России Евгений Карамышев также был задержан на Бали за попытку распространения наркотиков, и ему грозит смертная казнь, сообщала Jakarta Globe.