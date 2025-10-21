Военные Мьянмы освободили тысячи людей из кол-центра KK Park

Tекст: Денис Тельманов

Операция по освобождению людей из кол-центра KK Park на юге Мьянмы прошла при поддержке вооруженных сил страны, передает ТАСС. В ходе зачистки в приграничном районе с Таиландом военным удалось освободить 2 198 человек, удерживаемых против их воли.

Сообщается, что за время операции в штате Карен произошло 58 боестолкновений, в том числе шесть крупных, и были изъяты тела десяти погибших, шестнадцать единиц оружия и тридцать спутниковых терминалов Starlink.

Российский посол Искандер Азизов ранее указывал, что на территории Мьянмы в подобных нелегальных кол-центрах могут находиться десятки россиян, которых вывозили туда торговцы людьми с территории Таиланда. По данным посольства, определить точное количество россиян сложно, но в текущем году освобождены как минимум пятеро граждан России, среди которых Дашима Очирнимаева, вернувшаяся в Россию в начале октября.

В начале года Таиланд, Китай и Мьянма заключили соглашение о совместных действиях против преступных группировок, организующих мошеннические кол-центры на территории Мьянмы.

По информации таиландского МИД, к настоящему моменту удалось освободить и вывезти в Таиланд для репатриации около 10 тыс. жертв, более половины из которых являются гражданами Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиян предупредили об опасности потери документов, свободы и здоровья при поиске «легкого заработка» через сомнительные интернет-каналы.

Американский конгресс инициировал изучение роли спутникового интернета Starlink компании SpaceX в деятельности мошеннических колл-центров в Мьянме.

Большинство россиян попадают в невольнические колл-центры Юго-Восточной Азии через предложения о работе в Telegram-каналах, после чего их похищают при встрече с «работодателем». В невольничьем колл-центре в Мьянме у границы с Таиландом находятся несколько россиян.