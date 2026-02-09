У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.12 комментариев
Глава МИД Турции назвал условие появления у Анкары ядерного оружия
Фидан заявил о возможном вступлении Турции в ядерную гонку
Турция будет вынуждена рассмотреть участие в гонке ядерных вооружений, если в регионе появится новое государство, обладающее ядерным оружием, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя возможность появления ядерного оружия у Ирана.
«Этот вопрос нужно рассматривать в контексте общей стратегической ситуации. Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, к примеру, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке. Поэтому я не думаю, что это будет очень полезно для региона», – сказал он в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
На прямой вопрос о желании Турции иметь ядерное оружие Фидан не дал однозначного ответа, лишь улыбнувшись и промолчав.
В пятницу раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями Ирана и США прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран не создает ядерное оружие.