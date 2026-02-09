Глава МИД Турции назвал условие появления у Анкары ядерного оружия

Фидан заявил о возможном вступлении Турции в ядерную гонку

Tекст: Валерия Городецкая

«Этот вопрос нужно рассматривать в контексте общей стратегической ситуации. Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, к примеру, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке. Поэтому я не думаю, что это будет очень полезно для региона», – сказал он в эфире CNN Turk, передает ТАСС.

На прямой вопрос о желании Турции иметь ядерное оружие Фидан не дал однозначного ответа, лишь улыбнувшись и промолчав.

В пятницу раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями Ирана и США прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран не создает ядерное оружие.