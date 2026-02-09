Губерниев назвал Гашека позором человечества из-за слов о Кучерове

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Если из-за Кучерова погибают люди, то Гашек – это позор человечества», – сказал Губерниев, пишет портал «ВсеПроСпорт».

Ранее чешский ветеран ответил на слова Никиты Кучерова о неучастии сборной России в Играх. Гашек написал, что благодаря решению Международной федерации хоккея на льду (IIHF) форвард избежит угрызений совести из-за выступления за национальную команду.

Сам Кучеров прежде выразил мнение, что без россиян Олимпиада не станет турниром лучших против лучших. Сборная России пропускает соревнования в Италии, хотя в них впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ.

Ранее Гашек предлагал российскому хоккеисту Александру Могильному публично осудить спецоперацию на Украине перед церемонией в Зале хоккейной славы.