У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.12 комментариев
Губерниев назвал Гашека позором человечества из-за слов о Кучерове
Телекомментатор Дмитрий Губерниев жестко ответил бывшему чешскому вратарю Доминику Гашеку после высказываний того о российском нападающем Никите Кучерове.
«Если из-за Кучерова погибают люди, то Гашек – это позор человечества», – сказал Губерниев, пишет портал «ВсеПроСпорт».
Ранее чешский ветеран ответил на слова Никиты Кучерова о неучастии сборной России в Играх. Гашек написал, что благодаря решению Международной федерации хоккея на льду (IIHF) форвард избежит угрызений совести из-за выступления за национальную команду.
Сам Кучеров прежде выразил мнение, что без россиян Олимпиада не станет турниром лучших против лучших. Сборная России пропускает соревнования в Италии, хотя в них впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ.
Ранее Гашек предлагал российскому хоккеисту Александру Могильному публично осудить спецоперацию на Украине перед церемонией в Зале хоккейной славы.