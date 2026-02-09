У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.8 комментариев
Работающих у физлиц мигрантов обязали выплачивать авансовый платеж по НДФЛ
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс России, которые затрагивают трудовых мигрантов, работающих у частных лиц.
Согласно материалам комиссии, иностранцы, временно или постоянно проживающие в России и оказывающие услуги физическим лицам для личных или домашних нужд, теперь будут обязаны уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ, передает ТАСС.
В документах комиссии отмечается: «Законопроектом вводится обязанность уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ временно и постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов продлил на следующий год ограничение на трудовую деятельность мигрантов в регионе, им по-прежнему будут доступны лишь строительство и туризм.
В декабре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на следующий год в городе сохранятся ограничения на работу иностранных граждан в сфере такси и курьерских услуг.