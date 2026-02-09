Работающих у физлиц мигрантов обязали выплачивать авансовый платеж по НДФЛ

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно материалам комиссии, иностранцы, временно или постоянно проживающие в России и оказывающие услуги физическим лицам для личных или домашних нужд, теперь будут обязаны уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ, передает ТАСС.

В документах комиссии отмечается: «Законопроектом вводится обязанность уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ временно и постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов продлил на следующий год ограничение на трудовую деятельность мигрантов в регионе, им по-прежнему будут доступны лишь строительство и туризм.

В декабре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на следующий год в городе сохранятся ограничения на работу иностранных граждан в сфере такси и курьерских услуг.