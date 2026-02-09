У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
Директор на Кубани хотел заплатить 85 тыс. рублей за избиение сотрудника ФСБ
И.о. руководителя образовательной организации в Краснодарском крае попытался нанять исполнителя для нанесения телесных повреждений представителю ФСБ за денежное вознаграждение.
Следственные органы предъявили 32-летнему мужчине обвинение в подготовке насилия над представителем власти, передает РИА «Новости», сообщили в региональном следственном управлении СК.
Подозреваемый испытывал личную неприязнь к оперативнику ФСБ из-за проводимых в учреждении проверок. Фигурант решил организовать нападение, но побоялся действовать самостоятельно и попросил знакомого найти исполнителя за 85 тыс. рублей.
Правоохранители узнали о преступных планах и инсценировали выполнение заказа. Злоумышленника задержали при передаче денег после просмотра постановочных кадров с якобы избитым потерпевшим. На допросе арестованный раскаялся и признал вину.
Ранее в Петербурге 33-летний иностранец ударил инспектора ГИБДД во время оформления аварии.