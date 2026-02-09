У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
Лавров отметил слабость солидарности НАТО и ЕС на фоне ситуации с Гренландией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что ситуация с Гренландией выявила отсутствие прочной поддержки между странами НАТО и Евросоюза.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с Гренландией наглядно показала, насколько хрупким является образ солидарности и взаимовыручки в рамках НАТО и Евросоюза, передает ТАСС.
Лавров отметил, что Европа сейчас находится в «растерзанном состоянии».
«Гренландия показала, насколько зыбок тот образ солидарности, взаимовыручки, взаимопонимания, который создавался вокруг и НАТО, и Евросоюза», – сказал министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт назвала открытие консульств Канады и Франции в Нууке сигналом поддержки острова на фоне интереса США к территории.
Европейские чиновники и власти Дании заявили об обеспокоенности уязвимостью Гренландии к дезинформационным атакам после заявлений Дональда Трампа.
Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что ЕС приходится крайне осторожно реагировать на действия США из-за напряженной международной ситуации вокруг Гренландии.