В список нежелательных организаций добавили Deutsche Welle и еще четыре НКО

Deutsche Welle внесли в список нежелательных организаций в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство юстиции России внесло германскую медиакорпорацию Deutsche Welle* (признана СМИ-иноагентом в РФ) в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, передает ТАСС. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

В этот же список попали еще четыре организации: болгарская For Free Russia («За свободную Россию»), эстонский «Дом Ингрии», норвежская организация «Природа и молодежь» и германский «Альянс за свободную демократическую Россию».

Минюст уточнил, что ранее решение о признании деятельности этих организаций нежелательной приняла Генеральная прокуратура России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу возбудили уголовное дело против екатеринбургских блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова за работу на нежелательную в России организацию.

Сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайты «Голос Америки*», Meduza*, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода*», Deutsche Welle* (все четыре СМИ признаны в России СМИ-иноагентами) и Би-би-си за распространение фейков о спецоперации на Украине.

Всего в 2025 году в России признали нежелательной деятельность 62 международных и иностранных организаций.



