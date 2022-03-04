Роскомнадзор объяснил блокировку ряда сайтов изданий-иноагентов

В Молдавии пожаловались на украинских беженцев

Молдавские пользователи социальных сетей начали массово сообщать о неподобающем поведении украинских беженцев, приехавших в последнее время в страну.

Некоторые беженцы из Украины требуют им бесплатно выдавать бургеры в ресторанах на основании того, что у них есть украинский паспорт. Видеообращение местной жительницы к украинцам опубликовано в Telegram-канале «Выпускайте Z Кракена».

В нем девушка рассказала, что в Молдавии сначала восприняли приехавших в страну украинцев «как своих», им выдали бесплатное жилье, воду, еду, различные предметы гигиены.

«У меня к вам такой вопрос. Вот кто вы такие, чтобы объяснять девушке, которая разговаривает с вами на русском языке (чтобы вы понимали друг друга, когда она вас обслуживает), а вы начинаете на нее орать: почему она с вами разговаривает на русском языке? Вы мне скажите, вы вообще нормальные люди?», – обратилась она к приезжим.

Она призвала в случае, если им «что-то не нравится», собирать вещи и уезжать обратно на Украину. «Там вы будете разговаривать на каком языке вам нравится. На украинском, на русском, на английском. Вы что, блин, охренели или что?», – добавила жительница Молдавии.

Некоторые украинцы, по словам девушки, недовольны отелем, потому что там «бассейн не открыт, а они привыкли жить в комфорте».

«Заходит человек [в ресторан], заказывает пять бургеров, и, пока девушка говорит, сколько стоит [заказ], он показывает паспорт – он украинец, и [настаивает], чтобы ему дали бесплатно [заказ]. Ну это не наглость вообще?» – привела автор обращения другой пример.

В другом ролике житель Молдавии рассказал, что местный житель, продающий квартиру, дал на время для проживания свою квартиру беженцам. «И что он увидел утром? Утром не стало плазменного телевизора на стене», – описал он события.

Вместо телевизора на стене было матерное оскорбление.

Он добавил, что многие приезжие украинцы ведут себя по-хамски, пьяными гуляют по улицам и кричат «Слава Украине» и скупают коньяки.

Ранее Еврокомиссия заявила, что ожидает в ближайшие дни одобрения странами Евросоюза специальной директивы по вопросу приема украинских беженцев. В ЕС уже прибыло порядка 1 млн беженцев.