Генпрокуратура с начала года признала нежелательными в России более 60 организаций

Tекст: Ольга Иванова

Генпрокуратура России с начала 2025 года признала нежелательной деятельность 62 международных и иностранных организаций, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Алексей Жафяров.

По его словам, соответствующие решения принимались в рамках противодействия попыткам внешнего вмешательства, в том числе в избирательные процессы страны. Жафяров подчеркнул: «С начала 2025 года Генеральной прокуратурой принято решение в отношении 62 международных и иностранных организаций о признании их деятельности нежелательными».

Он сообщил об этом на сессии «Попытки внешнего вмешательства в российские выборы» в информационном центре ЦИК России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России признала работу британского аналитического центра The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) нежелательной на территории страны.

В августе в России признали нежелательной деятельность швейцарской организации International Baccalaureate, причиной стали антироссийская пропаганда и искажение исторических фактов.