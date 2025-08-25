Генпрокуратура признала International Baccalaureate нежелательной за антироссийскую деятельность

Tекст: Мария Иванова

Генеральная прокуратура признала деятельность швейцарской неправительственной организации International Baccalaureate (IB) нежелательной на территории страны, сообщает сайт ведомства.

В заявлении отмечается, что IB рассматривалась как лидер международных образовательных программ, предоставляющих возможность выпускникам поступать в примерно 5 тыс. университетов США, Канады, Австралии, Великобритании и других европейских стран.

По версии прокуратуры, реальная цель деятельности организации – «форматирование российской молодежи по западным шаблонам». Ведомство утверждает, что IB навязывает собственное видение исторических процессов, искажает факты, ведет антироссийскую пропаганду и способствует разжиганию межнациональной вражды.

Генпрокуратура указывает, что с началом специальной военной операции на Украине учебные пособия организации были изменены, отразив «русофобскую позицию коллективного Запада». В них, по информации ведомства, появились призывы к международной изоляции России и материалы, дискредитирующие российскую армию.

Также отмечено, что представители IB продвигают нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений.

Напомним, ранее в России запретили деятельность фонда Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V из Германии, который поддерживал киевский режим и организовывал сбор пожертвований на Украине.

Генеральная прокуратура также признала нежелательной деятельность немецкой организации Demokrati-JA e.V., основанной российскими эмигрантами, за поддержку антироссийских акций и призывы к введению эмбарго.

Кроме того Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой НПО «Фонд Розы Люксембург».