Генпрокуратура признала деятельность Demokrati-JA eV нежелательной в России
Деятельность немецкой неправительственной организации Demokrati-JA e.V., основанной российскими эмигрантами, признана нежелательной в России за поддержку антироссийских акций и призывы к введению эмбарго, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Решение о признании неправительственной организации Demokrati-JA e.V. нежелательной принято в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, передает официальный сайт Генпрокуратуры. Организация была создана российскими эмигрантами в Германии для формирования «солидарного гражданского общества» в России и внедрения демократических механизмов.
По данным ведомства, участники организации занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору Германии, проводят антироссийские акции, распространяют материалы, дискредитирующие внутреннюю и внешнюю политику России и действия Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине.
Генпрокуратура отмечает, что члены Demokrati-JA e.V. призывают к введению торгового, газового и нефтяного эмбарго против России, а также поддерживают киевский нацистский режим, призывая к дальнейшей военной поддержке Украины. В ведомстве также подчеркивают продвижение сепаратистских идей и разжигание межнациональной вражды, а также искажение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Организация сотрудничает с немецкими Solidarus e.V. и Freies Russland Berlin, а также с американским фондом Free Russia Foundation, деятельность которых уже признана нежелательной на территории России.
