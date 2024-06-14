Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
ГП признала нежелательной в России финскую НПО
ГП признала нежелательной в России финскую НПО International Russian Radio & Television
Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность финской НПО International Russian Radio & Television и аффилированных с ней структур из США и Канады, сообщили в российском надзорном ведомстве.
Как говорится в сообщении, Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельность организации International Russian Radio & Television (Финляндия), а также аффилированных с ней американской и канадской структур под наименованием Great Commission Media Ministries (GCMM), передает ТАСС.
Там отметили, что объединение занимается поиском и поддержкой оппозиционеров и использует их в целях дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране. В ГП добавили, что его участники организуют провокации с участием иностранных журналистов, незаконные протестные акции, пропагандируют деятельность террористических организаций, информационные сюжеты структур носят откровенно антироссийский характер.
Кроме того, с начала СВО структуры распространяют недостоверные сведения о действиях ВС России, поддерживают антироссийскую информационную кампанию Запада. При этом на международных площадках руководством объединения посредством интернет-ресурсов организован сбор средств для вооруженных формирований киевского режима.
Ранее ГП признала нежелательной НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей».