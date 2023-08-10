ГП признала нежелательной НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей»

Генпрокуратура признала нежелательной НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам изучения поступивших материалов было принято решение о признании нежелательной деятельности на территории России иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»), Украина», передает ТАСС.

Там добавили, что электронную платформу, первоначально называвшуюся War in Ukraine, создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук* (признан в РФ иноагентом) совместно с участниками запрещенной экстремистской организации ФБК. Основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о ВС России, в том числе персональных данных военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, в своей деятельности так называемые расследователи взаимодействуют с организацией Bellingcat, имеющей схожие цели и деятельность которой также признана нежелательной.

В ведомстве добавили, что Conflict Intelligence Team на постоянной основе размещает в интернете искаженные материалы якобы с доказательством «военных преступлений» Вооруженных сил РФ в период проведения специальной военной операции.

Ранее Генпрокуратура признала Transparеncy International нежелательной в России.