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ГП признала нежелательной НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей»
Генпрокуратура признала нежелательной НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей»
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей», которая связана с ФБК* (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам изучения поступивших материалов было принято решение о признании нежелательной деятельности на территории России иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»), Украина», передает ТАСС.
Там добавили, что электронную платформу, первоначально называвшуюся War in Ukraine, создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук* (признан в РФ иноагентом) совместно с участниками запрещенной экстремистской организации ФБК. Основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о ВС России, в том числе персональных данных военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации.
Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, в своей деятельности так называемые расследователи взаимодействуют с организацией Bellingcat, имеющей схожие цели и деятельность которой также признана нежелательной.
В ведомстве добавили, что Conflict Intelligence Team на постоянной основе размещает в интернете искаженные материалы якобы с доказательством «военных преступлений» Вооруженных сил РФ в период проведения специальной военной операции.
Ранее Генпрокуратура признала Transparеncy International нежелательной в России.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом