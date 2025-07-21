Генпрокуратура признала немецкий фонд нежелательным в России

Фонд Розы Люксембург признан нежелательным в России

Tекст: Денис Тельманов

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. нежелательной на территории Российской Федерации, передает РИА «Новости».

Фонд, основанный в Германии в 1990 году, имеет филиалы и представительства по всему миру и заявляет о своей цели содействовать международному взаимопониманию и политическому просвещению.

«На самом деле фонд реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений, радикализацию молодежи и дискредитацию российских властей», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также сообщается, что фонд распространяет материалы иностранных агентов и НПО, деятельность которых признана нежелательной в России.

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