  • Новость часаВеликобритания ввела санкции против 134 танкеров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как ВС РФ уничтожили сразу три установки ЗРК Patriot
    Крупнейшее месторождение нефти и газа открыли в Польше
    Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств
    Онищенко призвал туристов сдавать путевки в Турцию из-за обнаруженной там холеры
    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой
    Писториус объявил о договоренности по поставке пяти Patriot Украине
    Лондон отчитался о поставках ПВО и снарядов Украине на 200 млн долларов
    Минфин США призвал ЕС присоединиться к вторичным санкциям против РФ
    Юрист Трампа рассказал об ужине с водкой у Лукашенко и освобождении оппозиционеров
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    14 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    4 комментария
    21 июля 2025, 20:32 • Новости дня

    Генпрокуратура признала немецкий фонд нежелательным в России

    Фонд Розы Люксембург признан нежелательным в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой НПО «Фонд Розы Люксембург».

    Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. нежелательной на территории Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Фонд, основанный в Германии в 1990 году, имеет филиалы и представительства по всему миру и заявляет о своей цели содействовать международному взаимопониманию и политическому просвещению.

    «На самом деле фонд реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений, радикализацию молодежи и дискредитацию российских властей», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    Также сообщается, что фонд распространяет материалы иностранных агентов и НПО, деятельность которых признана нежелательной в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против шеф-редактора издания The Insider Тимура Олевского по факту участия в деятельности нежелательной организации.

    Минюст РФ внес Йельский университет из США и украинский фонд «Армия СОС» в перечень нежелательных организаций в России.

    Черемушкинский суд назначил заочный арест основательнице «Медузы*» Галине Тимченко по обвинению в организации деятельности нежелательной организации на территории России.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    21 июля 2025, 17:56 • Новости дня
    Названа возможная дата нового раунда переговоров России и Украины

    ТАСС: Новый раунд переговоров России и Украины может состояться 24–25 июля

    Названа возможная дата нового раунда переговоров России и Украины
    @ БелТА/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Идет согласование на 24–25 июля», – цитирует собеседника агентство.

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    Источник сообщил о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в конце недели
    Источник сообщил о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в конце недели
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели, сообщил источник.

    Источник сообщил, что очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом запланирован к проведению в Стамбуле в конце текущей недели, передает ТАСС.

    Собеседник отметил, речь идет о конце недели, даты уточняются.

    Ранее СМИ сообщили о возможных переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в среду или четверг.

    Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой

    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что представители Киева готовят как минимум один обмен с Россией, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул, что для достижения настоящего результата по завершению конфликта «необходима встреча на уровне лидеров». По его словам, в переговорах требуется больше динамики, поскольку это «сложное направление».

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Вспышка газа вызвала крупный пожар в многоэтажке в Новороссийске
    Вспышка газа вызвала крупный пожар в многоэтажке в Новороссийске
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В многоэтажном доме на Анапском шоссе в Новороссийске вспыхнул пожар, который распространился на три квартиры.

    Сообщение о возгорании поступило в 14:50, сообщили в МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА «Новости». По прибытии пожарных было установлено, что огнем охвачены три квартиры. В 15:10 пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

    В ведомстве уточнили, что предварительной причиной происшествия стала вспышка газовоздушной смеси. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, однако из здания были эвакуированы 25 человек.

    В тушении пожара приняли участие 20 сотрудников МЧС России и восемь единиц техники. Спасатели продолжают работать на месте для полной ликвидации последствий возгорания.

    В июне в Архангельске в жилом доме на улице 100-й Дивизии произошел хлопок газа с последующим пожаром, после чего обрушилась кровля.

    В мае при взрыве газа в Москве пострадали дети.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться

    Путин заявил о необходимости довести коэффициент рождаемости до 2,1

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым указал на необходимость повышения коэффициента рождаемости в стране.

    Бречалов сообщил, что в Удмуртии этот показатель сейчас составляет 1,39, что чуть выше среднего по Приволжскому федеральному округу, но ниже среднего по стране, передает ТАСС. Он обозначил целью достичь коэффициента 1,6 к 2030 году, отметив при этом рост числа многодетных семей в регионе.

    «Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», – подчеркнул Путин в ответ. Президент отметил, что достижение уровня 2,1 на одну женщину критически важно для устойчивого демографического развития страны.

    Ранее Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о большом количестве уже действующих мер поддержки семей, однако подчеркнул, что этого пока недостаточно для решения демографических проблем.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Умеров сохранил руководство украинской делегацией на переговорах в Стамбуле

    Гончаренко: Умеров сохранил руководство украинской делегацией на переговорах в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-глава Минобороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров останется главой делегации на переговорах между Киевом и Москвой в Стамбуле, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) .

    «Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров», – написал Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале. Он добавил, что ранее этот пост Умеров занимал в статусе министра обороны, а сейчас представляет Украину как секретарь Совета национальной безопасности и обороны, передает ТАСС.

    Действующий министр обороны Денис Шмыгаль в Стамбул не отправится, уточнил депутат.

    Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о назначении Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Депутат Рады Костенко назвал причину назначения Умерова в Совбез Украины.

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 08:13 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможных переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в среду или четверг

    Tекст: Вера Басилая

    Российская и украинская делегации могут провести очередной раунд переговоров в Турции ближе к концу недели, предположительно в среду или четверг, сообщило издание Independent turkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники.

    Встреча делегаций России и Украины может пройти в Стамбуле в ближайшие дни, передает РИА «Новости». Об этом сообщили дипломатические источники изданию Independent turkce отметив, что переговоры предварительно запланированы на среду или четверг.

    О месте, времени и составе делегаций пока официально не объявлялось.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Турция ожидает согласования итогового дня организации мероприятия, выступая площадкой для диалога между Киевом и Москвой.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:03 • Новости дня
    Машина ведущего шоу «Крупнокалиберный переполох» подверглась атаке дронов ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобиль автора популярного шоу на YouTube «Крупнокалиберный переполох» Алексея Смирнова стал целью нападения беспилотников в зоне специальной военной операции.

    Об этом сообщил сам Смирнов в беседе с ТАСС. По словам блогера, автомобиль был атакован тремя беспилотными летательными аппаратами.

    «Инцидент произошел в зоне СВО. Нашу машину атаковали три дрона-камикадзе ВСУ. К счастью, удалось вовремя покинуть транспортное средство, жертв нет», – рассказал Смирнов.

    Алексей Смирнов с 2020 года ведет авторское шоу «Крупнокалиберный переполох», он основал гуманитарный батальон «Ангел», который оказывает помощь жителям региона боевых действий.

    На прошлой неделе украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района Курской области, в результате чего пострадали два человека.

    Ранее ВСУ атаковали маршрутный автобус и два автомобиля в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    В московских аэропортах и Пулково отменили более 110 рейсов за сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ряде столичных и петербургском аэропортах за сутки отменили 118 рейсов, еще 203 были задержаны дольше двух часов из-за ограничений.

    По информации Росавиации, к 8:00 мск 21 июля в аэропортах московского региона и Пулково суммарно отменили 118 рейсов, а 203 задержали более чем на два часа, передает ТАСС. Ограничения затронули Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский и Пулково.

    За сутки, с 8:00 мск 20 июля до 8:00 мск 21 июля, 59 самолетов были направлены на запасные аэродромы, что на 56% меньше, чем днем ранее.

    Из них 36 самолетов, следовавших в Шереметьево, отправились на альтернативные площадки, 19 – во Внуково, три – в Домодедово, один – в Жуковский. В сообщении отмечается, что ситуация с отправкой самолетов на запасные аэродромы за сутки улучшилась по сравнению с показателями за 19–20 июля.

    Ранее в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Назначена дата начала суда по делу теракта в «Крокусе»

    Суд по делу теракта в «Крокусе» начнется 4 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рассмотрение уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл» в отношении 19 обвиняемых начнется 4 августа.

    Об этом сообщила пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова, передает ТАСС. «Судебный процесс будет проходить в одном из зданий Московского городского суда», – уточнила она.

    В суде отметили, что дело будет рассматривать коллегия из трех судей. Все обвиняемые проходят по делу как исполнители или соучастники нападения, в ходе которого погибли 149 человек.

    Ранее четверо обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити холле» в Красногорске ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в их отношении.

    Напомним, 1 июля генпрокуратура завершила расследование теракта в «Крокус Сити холле», передав дело из 427 томов на рассмотрение военному суду.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 19:07 • Новости дня
    ФАС разберется с водой по 455 рублей за бутылку в аэропортах

    ФАС поручила усилить контроль цен на воду в аэропортах

    ФАС разберется с водой по 455 рублей за бутылку в аэропортах
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила управлениям усилить контроль за ценами на питьевую воду и продукты в аэропортах.

    В службе напомнили о недопустимости необоснованного повышения стоимости и сообщили о поступивших жалобах на завышенные цены в зонах вылета, передает ТАСС.

    «ФАС поручила Московскому и областному УФАС усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, в ряде столичных и петербургском аэропортах за сутки отменили 118 рейсов, еще 203 были задержаны дольше двух часов из-за ограничений. По данным НТВ, в результате в аэропортах застряли тысячи пассажиров, которые жаловались на очень дорогие воду и еду – за маленькую бутылку воды приходилось платить 455 рублей.

    В феврале ФАС возбудила дела из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково.

    В июне ведомство приступило к проверке цен на питьевую воду в аэропортах 28 регионов, особое внимание уделяя компаниям в стерильных зонах.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии изменений в составе делегации России

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация, участвующая в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, продолжает работу в прежнем составе, без каких-либо изменений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, состав российской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Украине остается прежним, передает ТАСС.

    Песков также прокомментировал сообщения СМИ о возможных датах третьего раунда переговоров. По его словам, Кремль выступает за проведение нового раунда встреч и сразу проинформирует общественность, как только появится окончательное понимание по срокам.

    Он уточнил, что конкретные даты пока не определены.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что переговоры по украинскому урегулированию осложняются разногласиями по представленным меморандумам.

    Источник сообщил о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в конце недели.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин отметил успехи удмуртских предприятий ОПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым в Кремле высоко оценил результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса республики.

    Путин отметил, что удмуртские предприятия ОПК демонстрируют значительную долю выпуска гражданской и двойной продукции, а также отличную динамику экономических показателей, передает ТАСС.

    В ходе беседы Бречалов сообщил, что оборонная промышленность составляет существенную часть валового регионального продукта и обеспечивает значительные налоговые поступления. При этом предприятия продолжают активно наращивать выпуск гражданской продукции. «22% – это уже прилично. Это хорошо», – отметил Путин.

    Глава государства также обратил внимание на движение региона к целевому уровню ВРП в 1,5 трлн рублей. Он сравнил динамику: в 2018 году показатель составлял 592 млрд рублей, а сейчас уже достиг 1 трлн 300 млрд рублей.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава Удмуртии Александр Бречалов представит доклад президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.

    На прошлой неделе Путин встретился с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. На встрече глава государства отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров. Авдеев пригласил Путина на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы в Суздале.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Глава Удмуртии пригласил Путина на открытие центра единоборств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Удмуртии Александр Бречалов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил главу государства на открытие центра единоборств.

    Открытие нового центра единоборств в Удмуртии состоится в сентябре, передает ТАСС. Бречалов отметил, что проект центра единоборств долгожданный, он очень популярен в республике.

    «Если сможете найти время, будем очень рады», – сказал он. Кроме того, Бречалов выразил благодарность Путину за помощь с реконструкцией ледового дворца в Ижевске.

    Ранее на встрече с Бречаловым Путин отметил успехи удмуртских предприятий ОПК, указал на нехватку специалистов скорой помощи в Удмуртии и назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Путин присвоил почетные наименования двум воинским подразделениям

    Путин присвоил звания «гвардейских» 1488-му полку и 227-й бригаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил заслуги 1488-го зенитного ракетного полка и 227-й артиллерийской бригады, удостоив их почетных воинских званий за героизм.

    Соответствующие указы были опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документах говорится, что 1488-й зенитный ракетный Краснознаменный полк и 227-я артиллерийская бригада получили почетное наименование «гвардейских».

    Наименования присвоены за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом этих подразделений в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

    Ранее Путин подписал указы о присвоении почетного наименования трем воинским частям за проявленные героизм и мужество. Он также присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морпехов имя дважды Героя России Михаила Гудкова.

    Комментарии (0)
    Главное
    Назначена дата начала суда по делу теракта в «Крокусе»
    В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог
    В Подмосковье еще один мост обрушился из-за ливней
    На Украине допустили создание мобильных военкоматов
    Река Яуза вышла из берегов из-за дождей в Москве
    Умерла актриса театра и кино Егорова
    Гимнастке Мельниковой запретили выступать под песню «Младший лейтенант»

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва проигрывает битву с русским языком

    Попытки уничтожить русский язык в одной из самых моноэтничных стран Прибалтики – Литве – фактически потерпели крах. В этом признаются не только радикальные местные националисты, но и государственные структуры. Более того, русский язык все больше расширяет сферы влияния. Как же такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации