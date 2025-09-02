Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
Работу британской структуры Royal United Services Institute признали нежелательной
Генеральная прокуратура приняла решение о признании нежелательной работы британского аналитического центра The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), сообщили в ведомстве.
Причиной стали публикации и мероприятия организации, в которых Россия обвинялась во вмешательстве в выборы, стремлении «аннексировать Европу», «дискредитировать Запад», указало ведомство на своем сайте.
RUSI существует с 1831 года в Британии и финансируется органами власти Британии, Еврокомиссией и нежелательными в России организациями. Центр занимается изучением международных отношений, обороны и глобальной безопасности, однако значительная часть его работы посвящена критике действий России.
С началом спецоперации на Украине риторика RUSI носит выраженный антироссийский характер. В материалах организации содержатся призывы к максимальному усилению санкций против России, а также прямые обращения к странам НАТО объединиться для давления на российскую экономику. Члены организации также открыто поддерживают Украину и агитируют за ужесточение санкционного режима.
В августе в России признали нежелательной деятельность швейцарской организации International Baccalaureate, причиной стали антироссийская пропаганда и искажение исторических фактов.
До этого в России запретили деятельность фонда Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V из Германии, который поддерживал киевский режим и организовывал сбор пожертвований на Украине.
Кроме того, признавали нежелательной деятельность немецкой организации Demokrati-JA e.V., основанной российскими эмигрантами.