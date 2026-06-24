Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Песков опроверг планы БРИКС по созданию альтернативы доллару
БРИКС не вынашивает планы по созданию альтернативной доллару валюты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о планах по выпуску расчетной единицы в рамках БРИКС, передает РИА «Новости».
«Это ошибочное суждение о том, что БРИКС вынашивает планы о создании какой-то альтернативной валюты», – сказал Песков. Он пояснил, что организация включает страны с ограниченными правами на использование резервных валют, поэтому участники наращивают долю платежей в национальных денежных единицах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил тенденцию к сокращению доли доллара в международных расчетах.
Ранее представитель Кремля опроверг ведение дискуссий о создании общей валюты объединения.
Страны БРИКС отложили воплощение идеи о единой расчетной единице до формирования необходимых финансово-экономических условий.