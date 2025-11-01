Профессор Финогенова напомнила многодетным матерям о праве на досрочную пенсию

Эксперт Финогенова напомнила многодетным матерям о досрочной пенсии

Tекст: Катерина Туманова

Согласно действующему законодательству, на досрочную пенсию могут претендовать женщины, родившие и воспитавшие минимум трех детей при условии, что всем детям исполнилось по восемь лет, а также если женщина имеет стаж работы не менее 15 лет и не менее 22 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), рассказала Финогенова ТАСС.

Женщины, родившие троих детей, получают право выйти на пенсию в 57 лет, для тех, кто родил четверых, возраст снижается до 56 лет, а для матерей пятерых и более детей – до 50 лет.

Женщины с двумя детьми могут рассчитывать на досрочную пенсию в 50 лет при условии продолжительной работы в суровых климатических условиях – не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных регионах, а общий трудовой стаж должен составлять не менее 20 лет.

Эксперт отметила, что досрочный выход на пенсию для многодетных отцов законом не предусмотрен. ИПК, или пенсионные баллы, зависят от продолжительности стажа и размера заработной платы, а также начисляются за прохождение службы в армии и уход за детьми до полутора лет, но не более чем за шесть лет декретных отпусков суммарно.

По словам Финогеновой, в начале 2025 года обсуждалась возможность отмены ограничения на шесть лет для льготного стажа при назначении пенсии многодетным матерям.

В нынешних условиях матерям начисляется 1,8 ИПК в год ухода за первым ребенком, 3,6 за вторым и 5,4 за третьим и последующими. В случае принятия нового закона для мам, находящихся на пенсии и имеющих более трех детей, может быть сделан перерасчет пенсии по их заявлению в СФР.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, материнские пособия для обучающихся женщин повысят почти в 18 раз, а статус Матери-героини приравняют по льготам к Герою Труда. Сенатор Косихина рассказала, как декретный отпуск влияет на размер будущей пенсии. Львова-Белова предложила учесть в стаже отпуск по уходу за детьми до трех лет.