Голикова анонсировала новые меры поддержки для будущих матерей

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, с 1 сентября 2025 года беременные студентки, обучающиеся очно, смогут рассчитывать на увеличенное пособие по беременности и родам, сообщается на сайте Кремля. Теперь оно будет рассчитываться не от стипендии, а исходя из прожиточного минимума в регионе, что повысит выплаты примерно до 90 тыс. рублей.

Также правительство одобрило и внесло в Госдуму проекты законов, снимающих ранее действовавшее ограничение по учету трудового стажа для многодетных матерей. Если раньше в стаж засчитывали полтора года за четырех детей, то теперь учитываться будет весь период вне зависимости от количества детей.

Еще одна инициатива предусматривает приравнивание Матери-героини к Герою Труда по объему льгот. Теперь такие женщины ежемесячно будут получать 72 тыс. рублей или соответствующий пакет натуральных льгот по выбору. После выхода на пенсию дополнительная ежемесячная выплата составит 32 тыс. рублей.

Напомним, Путин в понедельник провел совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

В ходе совещания глава государства заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством и обратил внимание на смену демографической тенденции в России.