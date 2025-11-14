Обвинение потребовало приговорить Дудя к двум годам колонии

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», обвинение выступило с требованием заочно назначить наказание Юрию Дудю* в виде лишения свободы на один год и 11 месяцев.

Решение касается дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, возбужденного в отношении Дудя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Дудь не признал свою вину по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента.

Басманный районный суд Москвы арестовал Юрия Дудя заочно по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Московский городской суд оставил в силе штраф для Дудя в размере 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.