Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок на 11 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок с объемом операций порядка 11 млрд рублей, передает ТАСС. В годовом отчете службы говорится, что было выявлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков теневых услуг, а также около 2 тыс. технических участников указанных схем.

Кроме того, ведомство предотвратило вывод в теневой оборот 500 млрд рублей, что удалось благодаря оперативному информированию банков о новых схемах незаконных финансовых операций. В отчете уточняется, что банки приняли необходимые меры для блокировки подозрительных операций.

В течение прошлого года Росфинмониторинг провел 4,5 тыс. профилактических мероприятий. Благодаря этому уровень законопослушности среди контролируемых субъектов составил 86,2%, а количество информирующих о подозрительных операциях субъектов увеличилось на 18%. Также отмечено снижение доли существенных нарушений в финансовой сфере.

По итогам 2024 года ведомство наложило арест на денежные средства и имущество на сумму более 23 млрд рублей. Еще 14,5 млрд рублей подлежит возмещению по решениям службы. По материалам Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили около 1 тыс. уголовных дел, при этом в доход государства поступило порядка 190 млрд рублей, а сумма фактически возмещенных средств превысила 200 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга включили подростка. С июля Росфинмониторинг начал блокировать счета подозреваемых в диверсиях. Публициста Анатолия Несмияна, известного как Эль Мюрид, Росфинмониторинг добавил в официальный перечень террористов и экстремистов.