Росфинмониторинг сообщил о блокировке с июля счетов подозреваемых в диверсиях

Tекст: Антон Антонов

В Росфинмониторинге отметили, что решения о блокировке будут приниматься на основании материалов, подтверждающих причастность к диверсиям или их финансированию. Эти материалы могут поступать в межведомственную комиссию от государственных органов России, организаций или компетентных органов иностранных государств, передает ТАСС.

Полномочия по принятию такого решения возложены на межведомственную комиссию, а не на Росфинмониторинг. В состав комиссии входят представители различных государственных органов, а ее состав не подлежит разглашению.

«Информацию о факте замораживания денежных средств или иного имущества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ, лицо может получить при обращении в финансовую организацию или в Росфинмониторинг, как орган, обеспечивающий организационное обеспечение деятельности межведомственной комиссии», – добавили в службе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума 10 июня приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет блокировать активы лиц, подозреваемых в причастности к диверсиям. 24 июня президент России Владимир Путин подписал закон.

До этого законодательство позволяло блокировать счета и имущество лишь лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Теперь возможности блокировки распространяются и на лиц, подозреваемых в причастности к диверсиям, включая финансирование диверсионных действий.

