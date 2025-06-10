Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».7 комментариев
Госдума утвердила закон о заморозке имущества финансирующих диверсии лиц
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий блокировать активы лиц, подозреваемых в причастности к диверсиям, расширив полномочия межведомственной комиссии.
Документ наделяет межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма полномочиями замораживать денежные средства и имущество лиц и организаций при достаточных основаниях подозревать их в диверсионной деятельности, включая финансирование диверсий, передает РИА «Новости».
Изменения внесены в статью 74 закона о противодействии отмыванию преступных доходов (115-ФЗ). Закон позволит повысить антидиверсионную защищенность объектов критической инфраструктуры страны.
Ранее такие меры распространялись только на лиц, связанных с терроризмом и его финансированием. Теперь блокировка активов будет применяться также в отношении подозреваемых в диверсиях.
В пояснительной записке отмечается, что в нынешних условиях обеспечение безопасности объектов жизнедеятельности населения, оборонно-промышленного комплекса и других критически важных объектов становится приоритетом. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
В прошлом году комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе возможность конфискации имущества за фейки о Российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.