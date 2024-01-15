На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.0 комментариев
Кабмин поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС России
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе возможность конфискации имущества за фейки о Российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
В документе говорится, что правительство РФ поддерживает законопроект, передает ТАСС.
Среди авторов инициативы указаны вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В проекте отзыва поясняется, что законопроектом предлагается внести изменение в ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества), «предусматривающее расширение перечня преступлений, по которым возможна конфискация имущества, за счет включения в него деяний, совершенных из корыстных побуждений (статьи 207.3 и 280.4 кодекса)».
Как указано в документе, законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 280.4 УК РФ квалифицирующими признаками, предусматривающими повышенные меры ответственности за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Отмечается, что при этом к деятельности, направленной против безопасности РФ, предлагается отнести все преступления диверсионной направленности.
Ранее СК возбудил уголовное дело по статье о фейках про Российскую армию в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова, который признан в России иноагентом.