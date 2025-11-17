Банк России выявил 5,8 тыс подозрительных финпроектов за 9 месяцев 2025 года

Tекст: Денис Тельманов

Банк России за девять месяцев 2025 года выявил почти 5,8 тыс. компаний, индивидуальных предпринимателей и других субъектов с признаками работы вне закона, передает ТАСС.

Из общего числа более 3 тыс. проектов обладали признаками финансовых пирамид, что подтверждено в материалах регулятора.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество выявленных нелегалов практически не изменилось. Однако доля так называемых псевдоинвестиционных пирамид уменьшилась на 11% в годовом выражении.

Банк России отметил, что большинство из выявленных субъектов продолжают представлять собой именно пирамидальные схемы, несмотря на наблюдаемое снижение их абсолютного числа.

