    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки
    Эксперт рассказал о штурме «ворот к Запорожью»
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Рейтинг Зеленского за неделю упал почти на 40%
    Украина нашла спасение зимой в американском газе
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    Израиль заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    17 ноября 2025, 06:15 • Новости дня

    Банк России выявил 5,8 тыс подозрительных финпроектов за 9 месяцев 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    На отечественном финансовом рынке обнаружено почти 5,8 тыс. субъектов с признаками незаконной деятельности, и большая часть из них связана с финансовыми пирамидами.

    Банк России за девять месяцев 2025 года выявил почти 5,8 тыс. компаний, индивидуальных предпринимателей и других субъектов с признаками работы вне закона, передает ТАСС.

    Из общего числа более 3 тыс. проектов обладали признаками финансовых пирамид, что подтверждено в материалах регулятора.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество выявленных нелегалов практически не изменилось. Однако доля так называемых псевдоинвестиционных пирамид уменьшилась на 11% в годовом выражении.

    Банк России отметил, что большинство из выявленных субъектов продолжают представлять собой именно пирамидальные схемы, несмотря на наблюдаемое снижение их абсолютного числа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Москвы обманывал людей, выдавая себя за инвестора и обещая высокую прибыль.

    За девять месяцев 2025 года в России выявили почти 5,8 тыс. нелегальных финансовых компаний.

    Вступил в силу приговор организаторам финансовой пирамиды кооператива «Семейная копилка», чьими жертвами стали жители восьми регионов.

    14 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России

    МИД Азербайджана вручил российскому послу Евдокимову ноту протеста

    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатическое ведомство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, передает РБК. Согласно опубликованной информации на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 14 ноября 2025 года.

    Согласно официальному заявлению пресс-службы МИД, в ходе встречи российскому дипломату был заявлен решительный протест. Причиной протеста назван факт падения боевой части ракеты «Искандер» на территорию дипломатического представительства Азербайджана в Киеве, которое произошло в ходе ночной ракетно-беспилотной атаки на украинскую столицу примерно в час ночи 14 ноября. В подтверждение протеста послу была вручена соответствующая дипломатическая нота.

    Ведомство также обнародовало детализированный перечень материального ущерба: мощный взрыв привел к разрушению участка ограждения по периметру посольского комплекса, повреждению служебных построек, административного корпуса, консульского отдела и служебного автотранспорта. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для внедрения стандартов НАТО.

    15 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS

    Министр Сербии Джедович-Ханданович: США требуют удалить россиян из NIS

    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    @ Thomas Brey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти потребовали немедленного вывода российских акционеров из структуры владельцев нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») без предоставления Сербии переходного периода, сообщила министр энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

    Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила журналистам о получении ультиматума от американской стороны по вопросу компании NIS  («Нефтяная индустрия Сербии»), передает ТАСС.

    По ее словам, в ночь на субботу Вашингтон направил Белграду крайне жесткое послание с требованиями полного вывода российских владельцев из нефтегазовой компании.

    Министр уточнила, что администрация США указала, что требует выхода собственников из России из компании. Джедович-Ханданович подчеркнула, что Штаты настаивают на невозможности сохранения участия России через партнерские структуры, связанные с «Газпромом» или правительством РФ.

    По словам министра, послание правительства не дает никаких временных рамок для исполнения ультиматума – Сербии на это не дали ни дня.

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут назначил на 16 ноября заседание правительства с участием президента Александара Вучича. Основная тема  – действия в связи с требованиями США и сложившимся положением вокруг NIS.

    В январе Минфин США внес NIS в санкционный список. Ограничения вступили в силу 9 октября. Основные активы NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Великобритании и Венгрии. Среди крупнейших акционеров NIS – «Газпром нефть» с долями 44,85%, правительство Сербии (29,87%) и АО «Интэлидженс» из Петербурга, управляемое «Газпром капиталом» (11,3%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия заявила о готовности российских владельцев передать контроль над NIS.

    Правительство Сербии отказалось национализировать компанию NIS , несмотря на действия санкций.

    В тоже время, президент Сербии Александар Вучич отметил , что отсрочить введение американских санкций против ННГ невозможно.


    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    16 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный летчик рассказал, как раскрыл личность человека, пытавшегося завербовать его для угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал», обратив внимание на речевые особенности.

    Российский пилот рассказал о попытке вербовки с целью угона истребителя МиГ-31, оборудованного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщает Lenta.ru. В интервью программе «Вести недели» он назвал главным просчетом вербовщика необычное произношение буквы «Г», по которому пилот определил украинское происхождение собеседника.

    По словам летчика, мужчина связался с ним и представился журналистом издания Bellingcat, предъявив фотографию пресс-карты. Пилот уточнил, что акцент и манера речи собеседника сразу вызвали у него подозрения по поводу истинной национальности и намерений этого человека.

    Он подчеркнул, что именно речевые особенности говорящего помогли ему вовремя распознать попытку вербовки и предотвратить возможные негативные последствия, связанные с этим инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытку угона и незаконного вывоза за границу истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

    14 ноября 2025, 21:55 • Новости дня
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дискуссия о происхождении персонажа Эдуарда Успенского получила продолжение за пределами Госдумы. Генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, назвал единственный надежный способ определить – еврей Чебурашка или нет.

    «Единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации – проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», – заявил дипломат в интервью РБК Петербург, отметив, что высказывание можно трактовать как шутку, так и серьезное замечание.

    Интерес к теме возник после обсуждения поправок к бюджету в профильном комитете Госдумы. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предположил, что Чебурашка может быть евреем, так как по сюжету он прибывает в Советский Союз в ящике с апельсинами, а в СССР эти цитрусовые поставлялись преимущественно из Израиля.

    В генконсульстве Израиля подчеркнули, что официальных данных о родителях Чебурашки или его национальности нет. При этом Ран Гидор добавил, что образ героя прочно укоренился в израильской культуре. По его словам, Чебурашка стал культовым персонажем в стране, «приехав туда с волной советской эмиграции и (метафорически выражаясь) сделав алию».

    Интерес к возможным этнокультурным корням Чебурашки поднимался и ранее: профессор искусствоведения Института Туро в Нью-Йорке Майя Балакирски-Кац также высказывала гипотезу о его еврейском происхождении.

    Однако телеведущий Сергей Брилев считает, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Он напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы. «У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев.

    Чебурашка был создан Эдуардом Успенским в 1966 году и впервые появился в книге «Крокодил Гена и его друзья». После выхода одноименного мультфильма 1969 года персонаж стал одним из самых узнаваемых героев советской и российской анимации.

    16 ноября 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки

    Рогов: Орехов — самый серьезный укрепрайон ВСУ в Запорожской области

    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России в Запорожской области приближают освобождение важного укрепрайона противника – Орехова. ВС РФ три года не могли приступить к штурму города, поскольку путь к нему преграждала Малая Токмачка. Теперь этого препятствия нет и наступление сможет разыграться в полную силу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Рогов. Ранее ВС РФ освободили Малую Токмачку и Ровнополье.

    «Освобождение Малой Токмачки открывает принципиально новые возможности для наступления на Орехов, который является ключевым узлом обороны противника на этом направлении. Расстояние между ними крошечное: как между Донецком и Макеевкой. То есть один населенный пункт плавно перетекает в другой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России.

    «Собственно, Малая Токмачка на протяжении трех лет и была своеобразным барьером, который не давал нам в полной мере развить атаку на Орехов, который, в свою очередь, является воротами к Запорожью. Здесь в целом находится самый крупный укрепрайон региона, что диктуется историческими причинами», – добавляет он.

    «В советские времена здесь располагалось часть нашего ядерного арсенала. Таким образом, и охрана столь значимого объекта оказалась соответствующей. Важно отметить, что параллельно мы развиваем наступление в районе Гуляйполя. Вокруг обоих городов уже начинает формироваться «обхват», – говорит собеседник.

    «Следующими шагами будет лишение противника логистических линий и работа по позициям ВСУ с помощью БПЛА. В принципе, оба населенных пункта будут освобождаться параллельно, но Гуляйполе окажется под контролем ВС РФ несколько раньше в силу более простой организации окружения в этом районе», – продолжает эксперт.

    «Что касается всего Запорожского направления, то дела идут здесь как никогда лучше. Мы активно развиваем скорость продвижения. Только за прошедшую неделю войскам удалось освободить четыре населенных пункта. Суточный темп освобождения территорий составил рекордные 40 квадратных метров», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска освободили село Малая Токмачка в Запорожской области. Произошедшее открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Населенный пункт находится в 10-15 км к востоку от города и примерно в 60 км от регионального центра. Кроме того, контроль над территорией позволит улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя.

    В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода. Позже стало известно, что бойцам также удалось освободить Ровнополье.

    В ходе наступления в области военные уничтожили свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    15 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на заявление молдавского парламентария о связи между приездом Александра Пушкина в Бессарабию и появлением геев (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Молдавии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла заявление депутата парламента Молдавии Михая Друцэ о геях (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и Пушкине.

    «Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: «Где здесь живет депутат от партии Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…». Так там появился первый», – написала Захарова.

    Ранее во время обсуждения законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) депутат от партии PAS Михай Друцэ заявил, что распространение ЛГБТ-движения в Молдавии якобы связано с приездом Пушкина в Бессарабию.

    Мария Захарова осудила заявления кишиневских властей о подрывной деятельности Русского дома и назвала их частью антироссийской кампании.

    14 ноября 2025, 20:32 • Новости дня
    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» выиграл приз на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоен главного приза Richmond International Film Festival в США, пишут информагентства.

    Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, передает ТАСС.

    Форум считается одним из крупнейших киносмотров Восточного побережья США и проводится уже 14 лет, охватывая работы создателей из более чем 20 стран мира. В этом году в конкурсной программе участвовали 170 проектов. Отмечается, что данная победа – первая международная награда для проекта.

    Премьера сериала состоялась на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а спустя полгода он вышел в эфир на НТВ. Сериал получил ряд отечественных премий, включая четыре премии ТЭФИ в категориях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Режиссер сериала» и «Продюсер сериала». Также проект был отмечен премией «Белый слон» от кинокритиков и наградой премии АПКиТ как лучший онлайн-сериал.

    Производством «Слова пацана» занимались компании Toomuch Production, «НМГ Студия» и НТВ при поддержке Института развития интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержал победу в спецноминации «Сила в правде» Национальной премии интернет-контента.

    В сентябре режиссер и продюсер Жора Крыжовников попал в базу украинского сайта «Миротворец».

    Второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не планируется, об этом сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

    14 ноября 2025, 20:40 • Новости дня
    СК России завершил расследование дела против прокурора и восьми судей МУС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС) предъявлены заочные обвинения по трем статьям, сообщил Следственный комитет России.

    В частности, обвиняемым вменяют привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное задержание, передает РИА «Новости».

    «В рамках расследования прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 299, части 2 статьи 301, части 1 статьи 30 части 2 статьи 360 УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы», – сообщили в ведомстве.

    Как отметили в СК, все указанные представители МУС объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Среди них прокурор Карим Хан, председатель суда Томоко Аканэ, бывший председатель Петр Юзеф Хофманьский, а также судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу и экс-судья Бертрам Шмитт.

    Ранее США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда.

    16 ноября 2025, 05:54 • Новости дня
    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ во встрече с Нью-Джерси

    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ во встрече с Нью-Джерси, забив 902-ю шайбу

    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ во встрече с Нью-Джерси
    @ Joel Marklund/BILDBYRAN/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский форвард Александр Овечкин установил новый исторический рекорд НХЛ по числу голов, забив в ворота «Нью-Джерси Девилз» 902-ю шайбу за свою карьеру.

    Овечкин забросил свою 902-ю шайбу в карьере во время домашнего матча регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилз», передает РИА «Новости». Это достижение сделало его единоличным лидером по общему количеству голов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

    Гол был забит в присутствии болельщиков «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке клуба.

    На сегодняшний день 40-летний российский форвард вышел далеко вперед по числу шайб, обойдя прежнего рекордсмена Уэйна Гретцки, который завершил карьеру с 894 голами в 1487 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

    Теперь Овечкин занимает уникальное место в истории лиги, значительно опережая других игроков по общему числу заброшенных шайб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин отличился голом и результативной передачей в матче, где «Вашингтон Кэпиталз» победили «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1. Овечкин набрасывает 901-й гол в чемпионатах НХЛ и 66-й раз забивает в пустые ворота. Forbes признает Овечкина самым ценным брендом среди российских спортсменов. Овечкин становится первой звездой дня НХЛ, оформив 900-й гол и приносит победу «Вашингтону» над «Сент-Луисом».

    15 ноября 2025, 19:58 • Новости дня
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности

    Орбан призвал создать с участием России новую европейскую систему безопасности

    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение конфликта на Украине невозможно без создания в Европе новой системы безопасности с участием России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время антивоенного митинга в городе Дьер призвал Европу сформировать новую систему безопасности совместно с Россией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое соглашение стало бы условием для прекращения конфликта на Украине.

    Орбан подчеркнул, что Европа должна быть достаточно сильной для переговоров с Россией и добавил: «русские – прирожденные воины, они соглашаются с тем, в ком видят силу». Он отметил, что необходимо не только наращивать силы, но и находить баланс и заключать сделки с Россией. Премьер-министр также отметил, что расширение НАТО на восток стало восприниматься Россией как угроза безопасности, из-за чего и возникла нынешняя ситуация.

    Виктор Орбан добавил, что обе стороны конфликта не заинтересованы сейчас в мире, однако считает, что Украину будет проще склонить к переговорам.

    «В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», – заявил премьер Венгрии во время митинга.

    Орбан рассказал, что вел переговоры с Владимиром Зеленским, но не смог убедить его, что затяжная война наносит ущерб Украине. Он отметил, что Европа сейчас стоит на грани масштабной войны и нужно принять меры для устранения этой угрозы, а Венгрия работает над предотвращением самой страшной катастрофы, используя все возможные средства.

    Митинг в Дьере стал началом антивоенной кампании правящей партии ФИДЕС, целью которой является укрепление мирной позиции Венгрии накануне парламентских выборов 2026 года.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада не смогли достичь урегулирования конфликта на Украине из-за своей разобщенности.

    Орбан назвал отказ Евросоюза от переговоров с Россией ошибкой и отметил важность прямого диалога для будущего европейской безопасности и «территории, называемой Украиной».

    16 ноября 2025, 02:53 • Новости дня
    Осужденный за убийство на пожизненный срок Технюк пожаловался на цены в колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Владислав Технюк, отбывающий пожизненное заключение за убийство семьи следователя, попытался через суд добиться компенсации из-за роста цен в колонии.

    Владислав Технюк, осужденный пожизненно за убийство следователя милиции, ее матери и пятилетней дочери, подал жалобу на цены в магазине исправительной колонии, передает РИА «Новости». Он утверждал, что торговые надбавки способствуют существенному увеличению стоимости продуктов питания, что, по его мнению, является нарушением антимонопольного законодательства.

    Ранее Технюк обратился в прокуратуру Красноярска с требованием принять меры против, как он считает, бездействия местного управления Федеральной антимонопольной службы. В ответ УФАС по Красноярскому краю не обнаружило признаков нарушения антимонопольного законодательства.

    Не согласившись с этим, осужденный подал иск в суд, объяснив, что его обращение рассмотрели позже установленного законом срока, и потребовал компенсацию в размере десяти тысяч рублей. Суд в Красноярске отказал Технюку в удовлетворении иска, решение вступило в силу в конце октября, отмечает РИА Новости.

    По данным следствия, в июле 2009 года Технюк совершил тройное убийство в городе Туране, после чего пытался скрыть следы преступления. В 2010 году Верховный суд Тувы приговорил его к пожизненному лишению свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст подготовил проект приказа об улучшении бытовых условий для женщин в колониях и следственных изоляторах, включая разрешение на расческу. Министр юстиции Константин Чуйченко предложил пересмотреть подходы к содержанию подозреваемых и осужденных в изоляторах и колониях, чтобы условия различались. В сентябре генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о намерении изучить необходимость содержания подсудимых в клетках в залах российских судов.

    16 ноября 2025, 00:09 • Новости дня
    ВСУ начали массово дезертировать из Ямполя в ДНР

    Украинские военные оставили позиции в донецком Ямполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские бойцы из 4-го батальона 111-й бригады покинули фронтовые позиции в населенном пункте Ямполь Донецкой народной республики после длительных обстрелов, свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров.

    Об массовом бегстве украинских военных сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». По данным радиоперехвата, речь идет о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской территориальной обороны из 4-го батальона 111-й бригады в Ямполе.

    В ходе радиообмена один из украинских бойцов заявил, что оглох после прилета боеприпаса и находится на фронте уже двадцать дней.

    «Если не последний, завтра до утра буду выдвигаться», – приводят силовики цитату украинского военного.

    Также отмечается, что военнослужащий сообщил сослуживцам о намерении покинуть позиции, если командование не даст приказ о выходе.

    В силовых структурах подчеркивают, что случаи дезертирства наблюдаются после длительных обстрелов и ухудшения ситуации на фронте для украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью ВСУ.

    В Вооруженных силах Украины за 10 месяцев 2025 года зафиксировали более 176 тыс. эпизодов самовольного оставления части и дезертирства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию, выразив мнение российской дипломатии и дав совет украинским военным «Тикайте, хлопцы!».

    14 ноября 2025, 19:22 • Новости дня
    Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
    Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года.

    Документ размещен на сайте официального опубликования нормативных актов. «В целях обеспечения дальнейшего совершенствования реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», – сказано в указе.

    В конце октября Путин в ходе совещания обсудил с Совбезом меры по безопасности дорог.

    14 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова уличила Кличко в двойных стандартах

    Захарова: Кличко хочет снизить возраст мобилизации, но сыновей в ВСУ не отправляет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала критику по поводу нежелания мэра Киева Кличко отправить своих сыновей в ВСУ, несмотря на его инициативы по снижению мобилизационного возраста в армии Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала предложение мэра Киева Виталия Кличко снизить возраст мобилизации на Украине до 22 лет. Он выступает за снижение минимального возраста мобилизации на Украине, но при этом не отправляет своих сыновей служить в ВСУ, цитирует Захарову РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что у Кличко есть сыновья «богатырского телосложения», подходящие по возрасту и состоянию здоровья для службы, однако они живут в Британии и США.

    Представитель МИД РФ считает, что инициатива по снижению возраста мобилизации призвана обеспечить сохранение у власти на Украине Владимира Зеленского, Кличко и их окружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 ноября Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки солдат.

    Сейчас на Украине обсуждают массовую мобилизацию бездомных в ряды ВСУ для решения проблемы с кадрами.

    Ранее на брифинге Захарова напомнила, что Киев выполнил менее 30% договоренностей по обмену пленными.

    14 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Лихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    Лихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    @ Ульяна Соловьева/ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около восьми украинских беспилотников попытались атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.

    «Теперь уже позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской АЭС», – сообщил Лихачев, передает ТАСС. По словам Лихачева, все беспилотники были уничтожены средствами ПВО.

    Гросси в свою очередь прокомментировал прямую атаку на внешнюю линию электроснабжения Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что она была очень опасной и ранее такого не происходило.

    Лихачев отметил, что период с 23 сентября по 23 октября стал особенно тяжелым для ЗАЭС, поскольку в течение этого времени объект был полностью отключен от внешнего электроснабжения.

    Он подчеркнул, что впервые в мире столь крупная атомная станция находилась без внешнего энергетического питания целый месяц. По его словам, персонал станции показал высокий профессионализм – были обеспечены все необходимые меры для сохранения безопасности объекта.

    Глава Росатома отметил, что две трети дизельных генераторов оставались в резерве, а запас топлива превышал двухнедельный порог. Благодаря такому подходу, отметил Лихачев, удалось избежать критических рисков в этот непростой для станции период.

    В октябре ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС. Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС.

    Напомним, Запорожская АЭС установила рекорд по длительности работы без внешнего питания.

    Украина нашла спасение зимой в американском газе

    Украина стоит на пороге самого сложного отопительного сезона в своей истории. Нехватка газа вынудила Киев искать новые способы поставки энергоресурсов. Спасительным хабом может оказаться Греция, через которую Украина планирует получать американский СПГ. По оценкам экспертов, греческий маршрут реализуем, но потребует больших расходов. Впрочем, оплачивать американский газ для Украины придется европейцам. Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    ЕС признал бессилие перед китайской торговой экспансией

    Западные СМИ заявляют, что «Европа выиграла решающую битву» в торговой войне с Китаем. О чем идет речь и почему на самом деле перед нами признание того, что европейские товары проигрывают китайским, а главными проигравшими окажутся в итоге европейские потребители? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

