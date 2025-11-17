В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?9 комментариев
Банк России выявил 5,8 тыс подозрительных финпроектов за 9 месяцев 2025 года
На отечественном финансовом рынке обнаружено почти 5,8 тыс. субъектов с признаками незаконной деятельности, и большая часть из них связана с финансовыми пирамидами.
Банк России за девять месяцев 2025 года выявил почти 5,8 тыс. компаний, индивидуальных предпринимателей и других субъектов с признаками работы вне закона, передает ТАСС.
Из общего числа более 3 тыс. проектов обладали признаками финансовых пирамид, что подтверждено в материалах регулятора.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество выявленных нелегалов практически не изменилось. Однако доля так называемых псевдоинвестиционных пирамид уменьшилась на 11% в годовом выражении.
Банк России отметил, что большинство из выявленных субъектов продолжают представлять собой именно пирамидальные схемы, несмотря на наблюдаемое снижение их абсолютного числа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Москвы обманывал людей, выдавая себя за инвестора и обещая высокую прибыль.
За девять месяцев 2025 года в России выявили почти 5,8 тыс. нелегальных финансовых компаний.
Вступил в силу приговор организаторам финансовой пирамиды кооператива «Семейная копилка», чьими жертвами стали жители восьми регионов.