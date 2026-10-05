Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Суд конфисковал 440 млн рублей у экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены
Суд конфисковал 440 млн рублей у экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги
Мещанский суд Москвы конфисковал 440 млн рублей у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины в счет компенсации ущерба по делу о взятках.
«Конфисковать у Копайгородского 319 млн рублей в счет компенсации ущерба. Солидарно конфисковать у Янины Копайгородской и Алексея Копайгородского 121 млн рублей в счет компенсации ущерба», – заявила судья.
Также суд взыскал с Копайгородского 26 млн рублей по иску администрации Сочи, передает РИА «Новости».
Мещанский суд приговорил бывшего мэра к 15 годам колонии строгого режима за получение взяток на 248 млн рублей, а его жену – к девяти годам. Супругам назначен штраф в 500 млн рублей каждому, Копайгородский лишен награды «За заслуги перед Отечеством» II степени. Помощнику Янины Копайгородской Александру Пасунько назначен штраф в 190 тыс. рублей.
По данным следствия, с 2022 по 2024 год Копайгородский при пособничестве жены похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 млн рублей и получил взятку на 248 млн рублей. Янина Копайгородская также признана виновной в принуждении свидетелей к даче ложных показаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет колонии. В прошлом месяце прокурор запросил для него 21 год колонии.
В апреле суд утвердил изъятие активов экс-мэра на 1,6 млрд рублей.