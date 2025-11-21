Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времён». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа, и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
Вице-премьер Башкирии Марзаев получил 13 лет колонии за взятку
Ленинский районный суд Уфы приговорил к 13 годам колонии и штрафу в размере 560 млн рублей исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки в размере 37 млн рублей, сообщили в прокуратуре Башкирии.
Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по делу о взятке против Алана Марзаева, сообщает ТАСС. Суд признал его виновным в получении взятки в размере 37 млн рублей. Марзаев приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу, составляющему десятикратную сумму взятки – более 560 млн рублей.
В дополнение к основному наказанию Марзаев лишен права занимать определенные должности сроком на 12 лет.
Суд также постановил конфисковать в доход государства сумму взятки, земельный участок и два жилых дома, принадлежащие экс-чиновнику. Марзаев также лишился всех республиканских наград и почетных званий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело против заместителя премьер-министра Башкирии по подозрению во взяточничестве.
Суд арестовал Марзаева по делу о получении взятки.
Затем Следственный комитет ранее продлил срок расследования дела в отношении и. о. вице-премьера Башкирии Марзаева.