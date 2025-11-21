Вице-премьер Башкирии Марзаев получил 13 лет колонии за взятку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по делу о взятке против Алана Марзаева, сообщает ТАСС. Суд признал его виновным в получении взятки в размере 37 млн рублей. Марзаев приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу, составляющему десятикратную сумму взятки – более 560 млн рублей.

В дополнение к основному наказанию Марзаев лишен права занимать определенные должности сроком на 12 лет.

Суд также постановил конфисковать в доход государства сумму взятки, земельный участок и два жилых дома, принадлежащие экс-чиновнику. Марзаев также лишился всех республиканских наград и почетных званий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело против заместителя премьер-министра Башкирии по подозрению во взяточничестве.

Суд арестовал Марзаева по делу о получении взятки.

Затем Следственный комитет ранее продлил срок расследования дела в отношении и. о. вице-премьера Башкирии Марзаева.



