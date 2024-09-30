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СК возбудил дело против зампремьера Башкирии за взятку
СК обвинил зампремьера Башкирии Алана Марзаева в получении взятки 37 млн рублей
Алан Марзаев, исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Башкирии, обвинен в получении взятки в размере 37 млн рублей за содействие заключению госконтрактов на строительство автодорог, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По ее словам, СК возбудил уголовное дело против исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Алана Марзаева, передает ТАСС. Его обвиняют в получении взятки в размере 37 млн рублей.
Петренко добавила, что дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ, которая касается получения взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Алан Марзаев получил взятку от руководителей дорожно-строительной компании.
Эти средства были переданы за покровительство коммерческой деятельности компании и обеспечение заключения государственных контрактов на строительство автомобильных дорог. Петренко уточнила, что дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела и возможных соучастников.
Ранее Советский районный суд Уфы арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова, обвиняемого в получении взятки в размере пяти миллионов рублей от компании-грузоперевозчика.