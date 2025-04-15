Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.4 комментария
Дело экс-министра транспорта Башкирии закрыли из-за его смерти
Уголовное дело против бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова, обвиняемого в получении взятки, прекращено после его смерти, сообщил Верховный суд республики.
Верховный суд Башкирии объявил о прекращении дела против бывшего министра транспорта региона Александра Клебанова, передает РИА «Новости».
Напомним, Клебанов умер в начале марта.
До этого следствие завершило расследование дела в отношении Клебанова. Также сообщалось, что он дал показания против и. о. вице-премьера региона Алана Марзаева.