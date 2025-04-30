ВС России поразили предприятия ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО уничтожены четыре управляемые авиабомбы JDAM и снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 125 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 493 беспилотника, 605 ЗРК, 23 094 танка и других бронемашин, 1554 боевые машины РСЗО, 24 263 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 773 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Отметим, что за прошлую неделю ВС России нанесли шесть ударов по предприятиям ВПК Украины.