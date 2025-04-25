ВС России за неделю нанесли шесть ударов по предприятиям ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения и боеприпасов, местам испытаний оперативно-тактических ракет, производства и хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшую неделю средствами ПВО были сбиты 31 управляемая авиабомба JDAM и 12 снарядов американской РСЗО HIMARS, четыре снаряда чешской РСЗО Vampire, а также 993 беспилотника.

С начала спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 585 беспилотников, 605 ЗРК, 23 035 танков и других бронемашин, 1553 боевые машины РСЗО, 24 098 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 582 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

В пятницу подполье сообщило об уничтожении цеха производства двигателей для РСЗО и ракет «Нептун» в Киеве. Днем ранее оно сообщало, что в результате удара была уничтожена значительная часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, что привело к потере топлива для украинских ракет.

Накануне в Минобороны отчитались, что российские военные нанесли массированный удар по украинской военной промышленности.