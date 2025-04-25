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Ударом по Киеву уничтожено производство двигателей для РСЗО и ракет «Нептун»
Подполье сообщило об уничтожении цеха производства двигателей для РСЗО и ракет «Нептун» в Киеве
В результате удара по Киеву полностью разрушен подземный цех по производству двигателей для ракет РСЗО, «Нептун» и беспилотников, где находились иностранные специалисты, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
В результате удара по Киеву уничтожен подземный цех, в котором производили двигатели для ракетных систем залпового огня и ракет «Нептун», сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, в ликвидированном цехе также изготавливали двигатели для беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Уничтожен полностью подземный цех, где было производство двигателей для ракет РСЗО и для ракет «Нептун». Также там производились двигатели для БПЛА. Уничтожен вместе с иностранными инженерами, которые отвечали за работу поставленных с Запада станков и другого высокотехнологичного оборудования».
Лебедев уточнил, что среди ликвидированных сотрудников были иностранные инженеры, отвечающие за эксплуатацию западного оборудования. Подробности о количестве уничтоженных специалистов и масштабе разрушений не сообщаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли массированный удар по украинской военной промышленности. В тот же день в результате удара значительная часть производственных мощностей химзавода в Павлограде была уничтожена, что привело к потере топлива для украинских ракет.