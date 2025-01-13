Мы уже начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России» и про «невозможность захвата территорий в 21 веке» начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и демократию и на Гренландию тоже.0 комментариев
Дроны «Рубикон» уничтожили технику ВСУ на курском направлении
Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» уничтожили технику ВСУ в Курской области
Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» Министерства обороны уничтожили украинскую технику в Курской области, включая бронетехнику и автомобили.
Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» обнаружили и уничтожили технику ВСУ на курском направлении, сообщает ТАСС.
В лесополосе были замечены бронированные и автомобильные средства ВСУ. Данные об обнаруженных целях передали ударным средствам, после чего дроны Центра «Рубикон» нанесли удар.
Министерство обороны России уточнило, что средствами объективного контроля зафиксировано прямое попадание по автомобилю противника и два удара по бронетехнике ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года российские войска впервые уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области с помощью комплекса «Рубикон», а в январе 2025 года FPV-дрон центра «Рубикон» уничтожил танк ВСУ в тех же условиях радиоэлектронной борьбы.