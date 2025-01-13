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    Путь в Европу Армении дорого обойдется
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах
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    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России
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    Сбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

    Мы уже начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России» и про «невозможность захвата территорий в 21 веке» начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и демократию и на Гренландию тоже.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

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    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

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    13 января 2025, 09:31 • Новости дня

    Дроны «Рубикон» уничтожили технику ВСУ на курском направлении

    Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» уничтожили технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» Министерства обороны уничтожили украинскую технику в Курской области, включая бронетехнику и автомобили.

    Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» обнаружили и уничтожили технику ВСУ на курском направлении, сообщает ТАСС.

    В лесополосе были замечены бронированные и автомобильные средства ВСУ. Данные об обнаруженных целях передали ударным средствам, после чего дроны Центра «Рубикон» нанесли удар.

    Министерство обороны России уточнило, что средствами объективного контроля зафиксировано прямое попадание по автомобилю противника и два удара по бронетехнике ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года российские войска впервые уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области с помощью комплекса «Рубикон», а в январе 2025 года FPV-дрон центра «Рубикон» уничтожил танк ВСУ в тех же условиях радиоэлектронной борьбы.

    12 января 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения российских войск провели успешные наступательные действия, освободив населенные пункты Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, нанеся значительный ущерб противнику, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. Военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах, включая Загрызово и Западное. За сутки потери противника составили до 410 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть артиллерийских орудий и два склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    В то же время подразделения Южной группировки войск освободили Янтарное в Донецкой народной республике. В результате активных наступательных действий российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких районах, включая Миньковку и Майское. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины «Козак» и два склада боеприпасов, отметили в Минобороны.

    Кроме того, в ведомстве добавили, что подразделения группировки «Север» нанесли удар по формированиям ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, где противник потерял до 30 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Накануне российские подразделения установили триколор над населенным пунктом Шевченко в ДНР. В субботу в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации: Курахово, Надию и Даченское.

    Кроме того, российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по ВСУ, а ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    12 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа Келлог отменил визит в Киев из-за заявлений Зеленского

    «Страна»: Кит Келлог отменил визит в Киев из-за несогласия с условиями Зеленского по конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отменил визит в Киев из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам завершения конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что Келлог отменил визит в Киев, после заявления Владимира Зеленского об условиях завершения конфликта, которые не совпадают с позицией команды избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Издание также упоминает другую версию отмены визита Келлога. В визите могло быть отказано из-за несогласования его с администрацией действующего президента США Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа.

    Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США для завершения конфликта с Россией в 2025 году.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    12 января 2025, 23:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах

    Ракетный удар в направлении Сум уничтожил 12 военных ВСУ, включая двух высших офицеров

    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара в направлении города Сумы на Украине уничтожены 12 военных ВСУ, среди которых два высших офицера, около десяти человек получили ранения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».

    Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.

    До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.

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    12 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Украинские военные попали в плен в ДНР

    Украинских военных отправили наблюдать за ВС РФ, но те попали в плен в ДНР

    Украинские военные попали в плен в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военных, направленная для наблюдения за российскими войсками в ДНР, оказалась в плену, окруженная на заданной позиции, сообщил пленный солдат Андрей Забарата.

    Группа украинских военных была отправлена в лесопосадку Красноармейского района ДНР для наблюдения за российскими войсками, сообщает ТАСС. По словам пленного украинского солдата Андрея Забараты, военных окружили и взяли в плен.

    Забарата рассказал, что командир роты по два человека за раз забирал их и выдавал бронежилеты и автоматы. Им указали на карте позицию и заверили, что российских военных в этом месте нет. Однако по прибытии их окружили, началась стрельба. «Командир роты по рации говорил кидать гранаты. Мы рацию выключили... После этого сдались в плен», – сообщил Забарата.

    Военный признался, что был мобилизован, несмотря на астму, и прошел всего два дня подготовки перед отправкой на задание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни. Украинский военнослужащий Владимир Петренко, взятый в плен в Курской области, сообщил, что его подразделение безуспешно запрашивало эвакуацию после поражения.

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    12 января 2025, 15:02 • Новости дня
    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников

    «Страна»: Киевская полиция нашла оружие у задержанных за русскую песню сыновей чиновников

    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Киевская полиция обнаружила у задержанных за песню «Я русский» сыновей украинских чиновников, оружие, сообщили местные СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что киевская полиция провела обыски у молодых людей, публично слушавших российскую музыку на улице, передает ТАСС.

    Во время следственных действий сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, пишет украинское СМИ. Отмечается, что полиция расследует дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

    Задержанные в столице Украины молодые люди заявили, что не считают себя виновными. Они также пообещали обнародовать «имена заказчиков».

    Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей. Среди них сыновья бывшего мэра города Лиман Петра Цимидана, члена депутатской группы «Восстановление Украины» и крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина.

    Напомним, они были задержаны за то, что включали российскую песню «Я русский» у мемориала погибшим украинским военным.

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    12 января 2025, 13:13 • Новости дня
    Прихожане храма во Владимирской области передали бойцам Барса БТР

    Прихожане храма из села Санино приобрели БТР для бойцов СВО

    Прихожане храма во Владимирской области передали бойцам Барса БТР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прихожане храма Черниговской иконы Божьей матери из села Санино Владимирской области на пожертвования приобрели БТР и передали его бойцам, воюющим в Запорожской области.

    Бойцы Барс (Б.А.Р.С., боевой армейский резерв страны, подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими – прим. ВЗГЛЯД), действующие в Запорожской области, получили бронетранспортер, приобретенный на средства прихожан из села Санино Владимирской области, сообщает ТАСС . БТР был доставлен в зону боевых действий благодаря жителям деревни, активно помогающим армии с начала специальной военной операции.

    Протоиерей и заместитель главного священника СВО Петр Гриценко рассказал: «Прихожане этого храма отправляют гуманитарную помощь с самого начала специальной военной операции. Только автомобилей на фронт было отправлено более 120».

    Священнослужитель также отметил, что эта традиция уходит корнями в период Великой Отечественной войны, когда православная церковь обеспечивала фронт самолетами и собирала средства на танковые батальоны, такие как батальон имени Дмитрия Донского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» и «Ночные волки» передали 200 мотоциклов бойцам СВО, а волонтеры из новых регионов помогли пострадавшим жителям Курской области.

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    13 января 2025, 07:03 • Новости дня
    Российские войска перерезали трассу Димитров – Константиновка

    Российские силы перерезали трассу Димитров – Константиновка, нарушив логистику ВСУ

    Российские войска перерезали трассу Димитров – Константиновка
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры сообщили о нарушении логистики ВСУ после перерезки трассы из Димитрова в Константиновку. Это может повлиять на военную обстановку в Красноармейске.

    Российские вооруженные силы перерезали трассу, соединяющую Димитров (также известный как Мирноград) и Константиновку, сообщает ТАСС. По данным российских силовых структур, данное событие существенно нарушает логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе.

    Перекрытие произошло в районе Малиновки, что оказывает значительное давление на организацию и снабжение подразделений ВСУ, находящихся в Димитрове и его окрестностях. Это стратегическое изменение в оперативной обстановке может в обозримом будущем негативно повлиять и на Красноармейск (также известный как Покровск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли под контроль цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре вошли. В районе Курахово были взяты в плен 18 военнослужащих ВСУ. ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР.

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    12 января 2025, 20:25 • Новости дня
    ВСУ нанесли удары по жилым домам в Новой Каховке

    ВСУ обстреляли жилые многоэтажки, АЗС и магазин в Новой Каховке

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские вооруженные силы совершили обстрел жилых зданий в Новой Каховке и Таврийске, повредив инфраструктуру, включая автозаправку и гражданскую вышку связи.

    Украинские войска нанесли прицельные удары по жилым многоэтажкам в Новой Каховке Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что пострадали дома на улице Букина в Новой Каховке и на улице Каховской в Таврийске.

    «Днем под прицельные удары попали жилые многоэтажки на улице Букина в самом городе и на улице Каховской в Таврийске. Десятки выбитых окон и поврежденных квартир людей», – сообщил Алексеенко

    Кроме того, ВСУ атаковали автозаправочную станцию, продуктовый магазин и гражданскую вышку связи на высотном здании. Андрей Алексеенко отметил, что основной целью обстрела стала инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность города.

    «Главное – сегодня обошлось без жертв и пострадавших. А все остальное восстановим», – добавил глава региона.

    Ранее в Херсонской области FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, убив 76-летнюю женщину и ранив 57-летнего мужчину.

    До этого Сальдо сообщил, что при обстреле автозаправки в Новой Каховке погиб оператор, ранены четыре человека, включая беременную женщину.

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    13 января 2025, 08:55 • Новости дня
    В Курахово началась эвакуация жителей

    Минобороны сообщило о начале эвакуации жителей из Курахово

    В Курахово началась эвакуация жителей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие начали эвакуацию жителей Курахово, который был освобожден на прошлой неделе, из-за продолжающихся обстрелов и угроз для населения, сообщило Министерство обороны России.

    Город Курахово в ДНР был освобожден российскими войсками на прошлой неделе, однако украинская армия продолжает наносить удары по жилой застройке, используя тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Военнослужащие Южной группировки войск начали эвакуацию жителей, передает РИА «Новости».

    Местные жители рассказали, что те, кто говорил на русском, часто подвергались угрозам и оскорблениям со стороны ВСУ.

    Один из жителей Анатолий Анин рассказал, что ВСУ несколько раз стреляли по ним, когда они пытались добыть воду. В свою очередь другой житель Артем Аврамченко отметил, что еще до мобилизации 2022 года мужчин забирали в армию из ДНР, часто даже в подъездах и возле магазинов.

    Григорий Кривенко добавил, что «ждунами» называли всех, кто ожидал прихода русских. По его словам, украинские сторонники запугивали их, заявляя, что русские будут их преследовать, «поедят» и «поизнасилуют».

    «Я про себя думаю – кому ты рассказываешь, я с 2014 года видел, какие вы», – вспоминает Кривенко.

    Курахово серьезно пострадало в результате продолжающихся боев, в городе практически не осталось уцелевших зданий. Многие жители погибли из-за обстрелов, а тела тяжело вывезти из-за постоянной угрозы новых атак. После освобождения города украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением тяжелой артиллерии и FPV-дронов.

    Минобороны сообщало, что ВС России за неделю освободили три населенных пункта: Курахово, Надию и Даченское. Российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса, и открыла дорогу на Днепр.

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    12 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Кулеба рассказал, как отговорил сына от службы в ВСУ

    Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил 18-летнего сына вступать в вооруженные силы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ему удалось отговорить своего сына от вступления в ряды ВСУ, уговорив его продолжить обучение в университете.

    Кулеба поделился историей о том, как убедил своего 18-летнего сына отложить решение о вступлении в ряды вооруженных сил Украины. По его словам, сын посещает военные курсы, однако ему удалось уговорить юношу продолжить свое образование в университете, передает «Газета.Ru».

    Кулеба отметил, что, несмотря на свои усилия, будет уважать выбор сына, если тот все же решит пойти служить в армии. Он подчеркнул, что сын самостоятельно принимает свои решения.

    Экс-глава МИД России предположил возможность снижения призывного возраста на Украине на один-два года. Он подчеркнул, что подобное решение будет «чрезвычайно болезненным» для украинского общества и потребует тщательной подготовки со стороны военного и политического руководства страны.

    Ранее Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией из-за плохой ситуации на поле боя. До этого сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

    Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец рассказывал, что чиновники из Киева вывозили своих родственников за границу под видом сопровождающих детей-сирот.

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    13 января 2025, 05:23 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Даченского и бегстве ВСУ
    Минобороны сообщило об освобождении Даченского и бегстве ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные освободили населенный пункт Даченское в ДНР, установив триколор, ВСУ бежали, оставив оружие и боеприпасы, говорится в сообщении Минобороны.

    Минобороны сообщило о подробностях освобождения населенного пункта Даченское в ДНР, передает РИА «Новости». Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, что операция проходила в условиях заминированных лесополос и заградительных сооружений из колючей проволоки.

    Лейтенант Максим Перфильев, заместитель командира роты, отметил, что продвижение усложнялось из-за потепления, повлекшего размывание дорог, что сделало движение на технике невозможным. «Идти нужно было пешими группами по открытой местности», – добавил он.

    Стрелок Владислав Шустров пояснил, что для освобождения Даченского войска заходили через лесополосу пятью взводами. Три взвода двигались через одну лесополосу, два – через другую. Передвижение происходило парами или тройками, чтобы избежать скопления людей и их обнаружения.

    По итогам битвы, как уточнили в Минобороны РФ, часть подразделений ВСУ покинула поле, оставив вооружение и своих погибших и раненых военнослужащих. «Освободив населенный пункт, бойцы установили российский триколор», – заключили в военном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области.

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    12 января 2025, 17:42 • Новости дня
    Украина не включила переговоры с Россией в задачи на 2025 год

    МИД Украины: Среди задач Киева на 2025 год нет переговоров с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обнародовал список главных задач на 2025 год, переговоров с Россией среди них нет, несмотря на заявления Владимира Зеленского о желании Киева завершить конфликт в этом году, передает РИА «Новости».

    «Хочу поделиться с вами топ-7 главных задач украинской дипломатии, очерченных Владимиром Зеленским на 2025 год», – написал Сибига на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

    Согласно им, Киев и дальше намерен выпрашивать оружие у Запада, добиваться снятия всех запретов на его применение, продвигать так называемый план победы Зеленского. Также Украина надеется на продвижение переговоров о вступлении в ЕС и на пути в НАТО. При этом среди приведенных задач нет ни слова о переговорах для завершения конфликта.

    Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский остается главным препятствием для завершения конфликта на Украине.

    Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

    Между тем на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны.

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    13 января 2025, 05:38 • Новости дня
    Россия уничтожила более 7,3 тыс. украинских дронов в 2024 году

    ТАСС сообщило о 7,3 тыс. сбитых украинских беспилотников на территории России в 2024 году

    Россия уничтожила более 7,3 тыс. украинских дронов в 2024 году
    @ Roman Naumov/Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    С января по декабрь 2024 года российские ПВО уничтожили более 7,3 тыс. украинских дронов, применяемых за пределами зоны СВО на территории России.

    Согласно подсчетам ТАСС на основе данных Минобороны России, российские средства ПВО с начала 2024 года успешно уничтожили и перехватили более 7,3 тыс. украинских беспилотников. Эти дроны использовались Киевом для осуществления атак на объекты, находящиеся за пределами зоны спецоперации на территории России.

    ВСУ атаковали 35 российских регионов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Помимо дронов, для атак применялись малогабаритные воздушные шары, противокорабельные ракеты «Нептун», а также переделанные ударные ракеты из комплексов С-200 и С-300.

    Киев также использовал американские ракеты комплекса Patriot, британские Storm Shadow и Harm, а также авиабомбы Hammer и различные реактивные системы залпового огня, такие как «Ураган», «Град», «Ольха» и Vampire. Также применялись тактические ракетные комплексы типа «Точка-У», говорится в сообщении агентства.

    Ранее сообщалось, что за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 бронемашин.

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    13 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Российские войска выбили противника из Нескучного
    Российские войска выбили противника из Нескучного
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно выбили противника из села Нескучное на запорожской линии фронта, завершив зачистку, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска выбили противника из села Нескучное на Времевском направлении запорожской линии фронта, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что после успешных действий российских войск в Нескучном продолжается зачистка территории.

    Село Нескучное расположено южнее Времевки и Великой Новоселки, где находится значимый командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, что делает этот участок фронта стратегически важным.

    Также российские войска начали наступление северо-западней Курахова, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки. По словам Рогова, продвижение в этом районе началось от населенного пункта Шевченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение ВСУ на Кураховском направлении сдалось в плен, а солдаты ВСУ под Курахово призвали сослуживцев сдаваться. Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР.

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    12 января 2025, 19:58 • Новости дня
    В Днепропетровской области после удара повреждено промышленное предприятие

    После атаки в Днепропетровской области поврждено предприятие и инфраструктуру

    Tекст: Вера Басилая

    В Никопольском районе Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и инфраструктурные объекты, сообщил глава региональной администрации Сергей Лысак.

    Глава региональной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры и промышленного предприятия в Никопольском районе. Детали о типе и количестве поврежденных объектов не уточнялись, передает ТАСС

    По данным официального ресурса для оповещения населения, 12 января в Днепропетровской области четыре раза объявлялась воздушная тревога.

    Ранее в субботу взрывы произошли в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях Украины.

    До этого в результате удара по городу Хорол в Полтавской области пострадала территория завода, который используется для ремонта военной техники и производства беспилотных летательных аппаратов.

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