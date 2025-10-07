Вопросы про «Томагавки» Украине заставляют США говорить шифровками

Tекст: Андрей Резчиков,

Анастасия Куликова

Президент США Дональд Трамп Дональд заявил о практически принятом решении по поводу поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал Трамп в Овальном кабинете Белого дома.

По его словам, он не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

Продать ракеты Tomahawk европейским странам, которые затем отправят их на Украину, просил Трампа Владимир Зеленский. Ракеты Tomahawk обладают боеголовкой массой около 400-450 кг и имеют дальность полета до 2500 км. Это оружие может наносить удары вглубь России, потенциально достигая Москвы. Сейчас у Украины среди крылатых ракет западного производства есть Storm Shadow, дальность которых ограничена 250 километрами. Киев также использует различные беспилотники и разные ракеты, но их боеголовки несут 50-100 килограмм взрывчатки.

Президент России Владимир Путин говорил на днях, что поставки Украине такого мощного оружия как ракеты Tomahawk разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях. Глава государства подчеркивал, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. «Могут «Томагавки» нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», – сказал Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в конце прошлой недели.

По его словам, применение ракет Tomahawk «будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами».

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная поставка Киеву этих ракет может стать серьезным витком эскалации на Украине. При этом он указал, что Кремль считает необходимым дождаться более четких заявлений от Трампа по вопросу возможных поставок Tomahawk Киеву.

Позже последовала реакция и зампреда СБ России Дмитрия Медведева, который считает, что «Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю». «На вопрос о поставках бандеровцам «Томагавков» он брякнул буквально следующее: «Я решил поставить, но хочу сначала узнать , что они с ними сделают(!)». Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно…», – пишет Медведев в своем Telegram-канале.

В свою очередь военкор «Комсомольской правды» Александр Коц напомнил о том, что «Томагавки» бывают и в ядерном исполнении. Эксперт считает, что Украина вряд ли получит ядерные боеголовки от США, «но когда в тебя летит «Томагавк», наверняка не можешь знать, чем она начинена». «А запуск предположительно ядерной ракеты предполагает моментальный аналогичный ответ. Зеленский сам себе камлает ядерную зиму», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

По его мнению, сначала Украине США могут передать крылатые ракеты воздушного базирования JASSM с дальностью полета от 370 до 1000 километров в зависимости от модификации. «Их могут нести истребители F-16, которые у Киева есть», – напомнил журналист.

Также речь может зайти о передаче Киеву перспективных оперативно-тактических ракет PrSM с дальностью более 500 километров. «Как и ATACMS, запускается с платформы HIMARS. Осталось понять, как вяжется возможная передача «Томагавков» с нежеланием Трампа эскалировать и желанием Зеленского воздушного перемирия», – рассуждает Коц.

В свою очередь политологи-международники считают, что всего одно это заявление президента США и без того увеличивает градус эскалации и ставит под угрозу позитивные результаты саммита с участием президентов России и США на Аляске в середине августа. Впрочем, не стоит исключать и вероятности того, что глава Белого дома может передумать.

«Заявление Дональда Трампа по ракетам не стоит воспринимать буквально, особенно учитывая особенности президента США: сегодня он говорит одно, а завтра – другое», – считает американист Малек Дудаков. Он указал на отсутствие технической и логистической готовности Пентагона поставлять Tomahawk на Украину.

«Речь идет о ракетах преимущественно морского базирования. То есть встает вопрос о наземных платформах. У американской армии они имеются в ограниченном количестве и размещены только в одной стране – это Филиппины», – напомнил собеседник. По его мнению, если Вашингтон примет решение перенести установки на Украину, то это будет «медийная шумная история». Более того, сам процесс займет «много месяцев», добавил Дудаков.

«Поэтому слова главы Белого дома – это публичная риторика. Он пытается на всех оказывать давление, представить себя одновременно ястребом и миротворцем: вроде и готов ракеты поставить, но при этом опасается эскалации», – детализировал политолог. Как полагает эксперт, вероятность передачи Украине Tomahawk невысока.

Впрочем, сделал оговорку американист, определенный ястребиный настрой представители администрации Трампа проявляли и прежде. «Если Штаты пойдут на эскалацию, то это, разумеется, не поспособствует диалогу Москвы и Вашингтона», – заключил Дудаков.

«Кремль дает понять, что поставка ракет «Томагавк» фактически сводит на нет договоренности, достигнутые в Анкоридже. Прямого заявления не было, но, судя по высказываниям Путина и его пресс-секретаря, это очень близко к аннулированию достигнутых ранее договоренностей», – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.

Что касается заявления Трампа о возможных поставках этих ракет Украине, эксперт советует не воспринимать его слова как «зашифрованное послание».

«У нас принято приписывать нашим оппонентам и партнерам излишнюю расчетливость, что мешает объективному анализу.

Безусловно, произнесенное Трампом в Овальном кабинете в одном контексте слов «Томагавк» и «Украина» – это эскалация. Но отдает ли он себе в этом отчет – неизвестно. Возможно, он полагает, что таким маневром снова всех переиграет, хотя на деле с каждым шагом проигрывает», – пояснил эксперт.

По словам Дробницкого, вопрос о поставках ракет Украине «зависит не только от Трампа». «Решение остается за бюрократическим аппаратом, который президенту не удалось полностью подчинить, группами влияния и Конгрессом, который только что преодолел угрозу шатдауна и теперь фактически будет ограничивать полномочия Трампа. Это одна из наиболее опасных ситуаций для глобальной стабильности и самой Америки – ранее в истории США уже бывали подобные кризисы, но тогда страна не обладала столь разрушительными инструментами, как мощный доллар и ядерное оружие», – подчеркнул американист.

Дробницкий напомнил, что с марта наблюдается устойчивая тенденция к снижению способности Трампа достигать заявленных целей. «Фактические результаты не соответствуют планируемым. Это связано со сложностью американской политической системы, которую Трамп недооценил... Сторонники MAGA все чаще ощущают, что Трамп их подводит... Все его заявления по Украине оказались нереализованными. Уже весной было очевидно, что европейцы не заинтересованы в прекращении конфликта и не позволят его остановить. Также было понятно, что Конгресс США занимает по этому вопросу осторожную, но проевропейскую позицию. Большинство в Конгрессе не поддерживает прекращение войны», – констатировал спикер.

Дробницкий назвал необоснованными ожидания того, что Конгресс поможет Трампу выстроить отношения с Россией. «Трампу, вероятно, удалось бы реализовать задуманное, действуй он более жестко и последовательно. Но для этого необходима стратегия, от которой нельзя отступать. А Трамп этого не сделал – он постоянно маневрирует, причем цель этих маневров неочевидна... Трамп утратил контроль над ситуацией», – резюмировал политолог.