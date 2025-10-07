  • Новость часаСилы ПВО сбили семь украинских дронов над тремя областями России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    3 комментария
    7 октября 2025, 20:30 • В мире

    Вопросы про «Томагавки» Украине заставляют США говорить шифровками

    @ REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Анастасия Куликова

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. При этом выражался американский президент шифровками – так и не сказал, какое решение принял, да и заявил, что для окончательного вердикта ему еще нужно задать вопросы Киеву. Но, как говорят эксперты, произнесение в Овальном кабинете слов «Украина» и «Томагавк» в одном контексте уже повысило градус эскалации и угрожает обнулить итоги саммита на Аляске с участием президентов России и США.

    Президент США Дональд Трамп Дональд заявил о практически принятом решении по поводу поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал Трамп в Овальном кабинете Белого дома.

    По его словам, он не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

    Продать ракеты Tomahawk европейским странам, которые затем отправят их на Украину, просил Трампа Владимир Зеленский. Ракеты Tomahawk обладают боеголовкой массой около 400-450 кг и имеют дальность полета до 2500 км. Это оружие может наносить удары вглубь России, потенциально достигая Москвы. Сейчас у Украины среди крылатых ракет западного производства есть Storm Shadow, дальность которых ограничена 250 километрами. Киев также использует различные беспилотники и разные ракеты, но их боеголовки несут 50-100 килограмм взрывчатки.

    Президент России Владимир Путин говорил на днях, что поставки Украине такого мощного оружия как ракеты Tomahawk разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях. Глава государства подчеркивал, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. «Могут «Томагавки» нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», – сказал Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в конце прошлой недели.

    По его словам, применение ракет Tomahawk «будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами».

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная поставка Киеву этих ракет может стать серьезным витком эскалации на Украине. При этом он указал, что Кремль считает необходимым дождаться более четких заявлений от Трампа по вопросу возможных поставок Tomahawk Киеву.

    Позже последовала реакция и зампреда СБ России Дмитрия Медведева, который считает, что «Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю». «На вопрос о поставках бандеровцам «Томагавков» он брякнул буквально следующее: «Я решил поставить, но хочу сначала узнать , что они с ними сделают(!)». Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно…», – пишет Медведев в своем Telegram-канале.

    В свою очередь военкор «Комсомольской правды» Александр Коц напомнил о том, что «Томагавки» бывают и в ядерном исполнении. Эксперт считает, что Украина вряд ли получит ядерные боеголовки от США, «но когда в тебя летит «Томагавк», наверняка не можешь знать, чем она начинена». «А запуск предположительно ядерной ракеты предполагает моментальный аналогичный ответ. Зеленский сам себе камлает ядерную зиму», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    По его мнению, сначала Украине США могут передать крылатые ракеты воздушного базирования JASSM с дальностью полета от 370 до 1000 километров в зависимости от модификации. «Их могут нести истребители F-16, которые у Киева есть», – напомнил журналист.

    Также речь может зайти о передаче Киеву перспективных оперативно-тактических ракет PrSM с дальностью более 500 километров. «Как и ATACMS, запускается с платформы HIMARS. Осталось понять, как вяжется возможная передача «Томагавков» с нежеланием Трампа эскалировать и желанием Зеленского воздушного перемирия», – рассуждает Коц.

    В свою очередь политологи-международники считают, что всего одно это заявление президента США и без того увеличивает градус эскалации и ставит под угрозу позитивные результаты саммита с участием президентов России и США на Аляске в середине августа. Впрочем, не стоит исключать и вероятности того, что глава Белого дома может передумать.

    «Заявление Дональда Трампа по ракетам не стоит воспринимать буквально, особенно учитывая особенности президента США: сегодня он говорит одно, а завтра – другое», – считает американист Малек Дудаков. Он указал на отсутствие технической и логистической готовности Пентагона поставлять Tomahawk на Украину.

    «Речь идет о ракетах преимущественно морского базирования. То есть встает вопрос о наземных платформах. У американской армии они имеются в ограниченном количестве и размещены только в одной стране – это Филиппины», – напомнил собеседник. По его мнению, если Вашингтон примет решение перенести установки на Украину, то это будет «медийная шумная история». Более того, сам процесс займет «много месяцев», добавил Дудаков.

    «Поэтому слова главы Белого дома – это публичная риторика. Он пытается на всех оказывать давление, представить себя одновременно ястребом и миротворцем: вроде и готов ракеты поставить, но при этом опасается эскалации», – детализировал политолог. Как полагает эксперт, вероятность передачи Украине Tomahawk невысока.

    Впрочем, сделал оговорку американист, определенный ястребиный настрой представители администрации Трампа проявляли и прежде. «Если Штаты пойдут на эскалацию, то это, разумеется, не поспособствует диалогу Москвы и Вашингтона», – заключил Дудаков.

    «Кремль дает понять, что поставка ракет «Томагавк» фактически сводит на нет договоренности, достигнутые в Анкоридже. Прямого заявления не было, но, судя по высказываниям Путина и его пресс-секретаря, это очень близко к аннулированию достигнутых ранее договоренностей», – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.

    Что касается заявления Трампа о возможных поставках этих ракет Украине, эксперт советует не воспринимать его слова как «зашифрованное послание».

    «У нас принято приписывать нашим оппонентам и партнерам излишнюю расчетливость, что мешает объективному анализу.

    Безусловно, произнесенное Трампом в Овальном кабинете в одном контексте слов «Томагавк» и «Украина» – это эскалация. Но отдает ли он себе в этом отчет – неизвестно. Возможно, он полагает, что таким маневром снова всех переиграет, хотя на деле с каждым шагом проигрывает», – пояснил эксперт.

    По словам Дробницкого, вопрос о поставках ракет Украине «зависит не только от Трампа». «Решение остается за бюрократическим аппаратом, который президенту не удалось полностью подчинить, группами влияния и Конгрессом, который только что преодолел угрозу шатдауна и теперь фактически будет ограничивать полномочия Трампа. Это одна из наиболее опасных ситуаций для глобальной стабильности и самой Америки – ранее в истории США уже бывали подобные кризисы, но тогда страна не обладала столь разрушительными инструментами, как мощный доллар и ядерное оружие», – подчеркнул американист.

    Дробницкий напомнил, что с марта наблюдается устойчивая тенденция к снижению способности Трампа достигать заявленных целей. «Фактические результаты не соответствуют планируемым. Это связано со сложностью американской политической системы, которую Трамп недооценил... Сторонники MAGA все чаще ощущают, что Трамп их подводит... Все его заявления по Украине оказались нереализованными. Уже весной было очевидно, что европейцы не заинтересованы в прекращении конфликта и не позволят его остановить. Также было понятно, что Конгресс США занимает по этому вопросу осторожную, но проевропейскую позицию. Большинство в Конгрессе не поддерживает прекращение войны», – констатировал спикер.

    Дробницкий назвал необоснованными ожидания того, что Конгресс поможет Трампу выстроить отношения с Россией. «Трампу, вероятно, удалось бы реализовать задуманное, действуй он более жестко и последовательно. Но для этого необходима стратегия, от которой нельзя отступать. А Трамп этого не сделал – он постоянно маневрирует, причем цель этих маневров неочевидна... Трамп утратил контроль над ситуацией», – резюмировал политолог.

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Провал цветной революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики цветных революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

