В США назвали инициатора передачи Украине ракет Tomahawk

Спецпосланник президента США Кит Келлог выступил главным инициатором идеи передачи на Украину ракет Tomahawk, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что именно спецпосланник президента США Кит Келлог выступает главным инициатором передачи Украине американских ракет Tomahawk, передает «Газета.Ru».
По словам Макгрегора, Келлог предпринимает активные усилия в продвижении этой идеи среди политических элит в США.
«Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть ракеты Tomahawk», – заявил Макгрегор.
Макгрегор также добавил, что Келлог пытается убедить американское руководство в якобы «поражении России» в конфликте на Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» по передаче Tomahawk на Украину, но хочет знать, как их будет использовать Киев.
Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США.