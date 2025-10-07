НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.17 комментариев
L'AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить Tomahawk для Украины
Президент США Дональд Трамп может одобрить поставки ракет Tomahawk Украине с привлечением финансовых средств Евросоюза, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.
Подобное решение позволит Америке разрешить Украине закупить партию крылатых ракет большой дальности Tomahawk с помощью Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'AntiDiplomatico.
Авторы статьи считают это «неплохим решением» для Соединенных Штатов.
Издание также указывает на потребность Украины в дополнительных системах противоракетной обороны и дополнительном финансировании для создания и закупки собственного вооружения в перспективе.
Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.