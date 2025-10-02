  • Новость часаПесков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    Франция напала на «российский теневой флот»
    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»
    Названы марки автомобилей для работы в такси из расширенного списка Минпромторга
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    МИД обвинил Киев в провокациях и срыве переговоров
    Дипломат объяснил запуск Россией выборов нового генсека ООН
    Макрон предложил задерживать танкеры с российской нефтью
    В Госдуме призвали запретить песни скандальных артистов в школе
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    2 октября 2025, 17:15

    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что представители американского руководства допускали такие поставки и удары по территории России, передает ТАСС.

    «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», – сказал он.

    Ранее Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк».

    Военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    2 октября 2025, 03:21
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России

    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена предоставить Украине информацию для нанесения ударов дальнобойным оружием по российской энергетической инфраструктуре, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal, «США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп подписал разрешение для американских разведывательных агентств и Пентагона о предоставлении подобной поддержки Киеву. Официальные лица США заявили, что Вашингтон также просит союзников по НАТО предоставить Украине аналогичную помощь.

    По информации издания, это первый случай, когда администрация Трампа согласилась оказать Киеву содействие в нанесении таких ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше». Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    1 октября 2025, 21:17
    Яркая вспышка в небе вызвала отключение света в Днепропетровске

    Перебои со светом начались в Днепропетровске и области после вспышки в небе

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске (украинское название – Днепр) и ряде районов области после появления крупной вспышки в небе зафиксированы массовые перебои с электроснабжением, сообщил украинский «24 канал».

    Перебои в электроснабжении Днепропетровска и области фиксируются после яркой вспышки в небе над городом, передает ТАСС.

    По информации украинского «24 канала», перебои коснулись как самого города, так и региона, но местные власти пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

    В соответствии с предварительными предположениями, причиной отключения могли стать взрывы трансформаторов, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Параллельно власти Украины информируют об атаках на объекты энергетической инфраструктуры в Киевской области. В результате отключения света также зафиксированы в Киевской и Черниговской областях. В Черниговской области введены почасовые графики отключения c 20:00, а без электроснабжения остались 307 тыс. потребителей.

    По данным Минэнерго Украины, энергетическая инфраструктура в Киевской области получила повреждения, что стало причиной массовых отключений в двух регионах.

    Ранее утром в Киеве после объявления воздушной тревоги произошли взрывы.

    В Харькове зафиксировали не менее десяти взрывов.

    На севере Черниговской области на Украине повредили объект энергетической инфраструктуры.

    В Одесской области оказались повреждены энергетические объекты, а некоторые пригородные поезда были остановлены.

    2 октября 2025, 18:10
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    2 октября 2025, 12:40
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России

    Военный эксперт Анпилогов: Разведданные США не дадут Украине преимущества над Россией

    @ REUTERS/Pichi Chuang

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Дональда Трампа хочет сократить финансирование ВСУ. При этом Белый дом стремится сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее газета WSJ сообщила, что США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    «США регулярно предоставляли Киеву данные разведки, которые включали информацию и о ситуации в зоне боевых действий, и о стратегической инфраструктуре России. Сведения в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными.

    «Перерывы были непродолжительными. Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу», – уточнил собеседник. Сообщения же о предоставлении данных для ударов вглубь России – «словесная эквилибристика».

    «Главный вопрос состоит в том, чем собираются бить с территории Украины и о каком количестве ударных вооружений может идти речь. Ответ окажется неутешительным для киевских властей – темпы производства ракет и дронов недостаточны для «противодействия» России. В то же время, российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании», – акцентировал Анпилогов.

    По его мнению, публикация о том, что США предоставят Киеву разведданные, преследует несколько целей. «С одной стороны, это инструмент политического давления на Россию. Вашингтон таким образом показывает, что у него есть возможности эскалации конфликта. С другой, мне кажется, Трамп и его администрация использует фактор передачи сведений разведки как некий противовес критикам, которые обвиняют их в сокращении помощи Украине и приближении поражения», – считает эксперт.

    Вместе с тем, действия Вашингтона не способствуют мирному урегулированию. «Трамп всегда ограничивался общими фразами о желании остановить кровопролитие, но при этом никогда не брал на себя смелость связывать это с какими-то действиями США. У него есть четкое желание не тратить деньги на Украину, а также исключить прямое участие Штатов в конфликте, из которого страна не выйдет победительницей», – пояснил аналитик.

    «Повторю, цель американского лидера – не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», – заключил Анпилогов.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahaw, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    2 октября 2025, 02:50
    В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копеек
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Верховной радезарегистрирован законопроект о замене названия монет национальной валюты Украины с «копеек» на «шаги».

    В настоящее время украинская национальная валюта гривна делится на 100 копеек. В пояснительной записке к инициативе указывается, что изменение названия на «шаг» позволит «возродить» национальные денежные «традиции» и завершить реформу, начатую в 1996 году, передает РИА «Новости».

    Законопроект был зарегистрирован в парламенте в понедельник. Среди его инициаторов значатся председатель Рады Руслан Стефанчук, а также депутаты от партии Владимира Зеленского: Александр Корниенко, Елена Кондратюк и Максим Павлюк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о необходимости переименовать копейки в шаги. Он объяснил, что название «копейка» связывает Киев с Москвой, Минском и Тирасполем.


    1 октября 2025, 21:57
    На Украине объявили о блэкауте на Чернобыльской АЭС

    Минэнерго Украины заявило о перебое энергоснабжения саркофага Чернобыльской АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области на Украине произошло отключение электроэнергии нового саркофага над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, сообщило Минэнерго Украины.

    О перебое в электроснабжении нового саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС сообщили в Минэнерго Украины, передает РИА «Новости» .

    В ведомстве уточнили, что инцидент связан с аварией на энергетической инфраструктуре в Киевской области.

    Минэнерго Украины отметило, что перебои вызваны скачками напряжения, в результате которых новый безопасный конфайнмент оказался без электроснабжения. Этот объект служит для изоляции разрушенного энергоблока и предотвращения выброса радиоактивных материалов.

    По данным украинских специалистов, в настоящее время проводятся восстановительные работы по обеспечению электропитания конфайнмента.

    Ранее утром в среду после объявления воздушной тревоги в Киеве зафиксированы взрывы.

    В Харькове произошли не менее десяти взрывов.

    Перебои со светом в Днепропетровске и области начались после яркой вспышки в небе.

    На севере Черниговской области произошло повреждение объекта энергетической инфраструктуры.

    1 октября 2025, 19:54
    Cо строившей мемориал «Курская битва» компании намерены взыскать миллиард рублей

    Cо строившей мемориал «Курская битва» компании намерены взыскать миллиард рублей
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Курской области требует взыскать с компании, строившей мемориал «Курская битва», более млрд рублей.

    Подрядчик был выбран без проведения конкурентных процедур, а единственный поставщик не имел необходимых ресурсов для выполнения всего объема строительства, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что работы по возведению мемориального комплекса не завершены, а размер неотработанного аванса составил 299 млн рублей. Кроме того, возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении одного из должностных лиц подрядной организации.

    Ранее Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 мдрд рублей с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.

    В марте с бывшего руководства Курской корпорации развития взыскали свыше 4 млрд рублей.

    2 октября 2025, 11:48
    Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Кремль заверил, что российская сторона примет меры в случае передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), подчеркнув готовность соответствующей реакции.

    Москва отреагирует «должным образом» на возможную передачу Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет реагировать Россия, заявил: «Должным образом».

    Подробности о возможных конкретных мерах или действиях со стороны Москвы Песков не уточнил. Он подчеркнул, что реакция российской стороны будет адекватной и исчерпывающей в случае реализации такого сценария.

    Напомним, накануне в Кремле заявили о контроле ситуации вокруг возможных поставок Украине ракет «Томагавк».

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что появление этих ракет на Украине не повлияет на ход боевых действий.

    Между тем военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    2 октября 2025, 15:10
    Число пользователей Мax превысило 40 млн человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество пользователей мессенджера Мax превысило 40 млн с момента запуска, за это время было осуществлено более 500 млн звонков и отправлено свыше 2 млрд сообщений.

    В тестировании каналов мессенджера участвуют свыше 8 тыс. авторов и блогеров из платформ ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассники, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В числе новых участников – известные актеры, певцы и продюсеры, среди которых Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Анна Семенович, Валерия, Татьяна Мужицкая, Ольга Дроздова, Зоя Бербер и Иосиф Пригожин.

    С 15 сентября в Мax запущена возможность оформления Цифрового ID, который служит аналогом бумажных документов. Эта функция позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя и возраст при покупке товаров категории 18+.

    Внедрение Цифрового ID началось на кассах самообслуживания в крупнейших торговых сетях страны, включая «Пятерочку», «Магнит» и «Перекресток».

    Кроме того, в сентябре чат-боты МФЦ на базе Мax появились в 39 российских регионах. С помощью чат-бота граждане могут проверить статус обращения, записаться на прием, а также получить информацию по адресам, статистике посещения и состоянию очереди в отделениях.

    Ранее национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    2 октября 2025, 01:23
    G7 решила усилить давление на Россию и покупателей российской нефти
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    G7 намерена ужесточить санкции против России, рассмотреть варианты использования ее замороженных активов, а также «максимально усилить» давление на покупателей российской нефти, говорится в совместном заявлении министров финансов стран G7.

    В тексте заявления G7, которое опубликовало правительство Канады по итогам виртуальной встречи министров, сообщается о договоренности «предпринять общие шаги, чтобы увеличить давление на Россию» с целью «поддержки Украины», передает РИА «Новости».

    В коммюнике подчеркивается, что обсуждаются дополнительные торговые меры и ограничения в отношении государств и организаций, помогающих «финансировать военные усилия» России, в том числе через нефтепродукты из российской нефти.

    «Мы согласились, что сейчас самое время усилить давление на экспорт нефти из России, являющийся основным источником ее доходов. Мы будем оказывать давление на тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти… и на тех, кто способствует обходу санкций», – говорится в заявлении.

    Министры договорились принять меры, направленные на значительное сокращение импорта углеводородов из России. Также они разрабатывают широкий спектр вариантов для удовлетворения финансовых потребностей Украины, включая «скоординированное использование полной ценности замороженных суверенных активов России».

    Подчеркивается, что все действия G7 будут реализовываться в рамках правовых норм стран-участников. Новые меры и дальнейшее обсуждение вопросов поддержки Украины запланированы на встречу 15 октября 2025 года в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине беспроцентный кредит почти на 140 млрд евро за счет замороженных суверенных активов России.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не все страны Евросоюза поддерживают инициативу предоставления Украине так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею такого кредита для Украины.

    1 октября 2025, 20:50
    WSJ: У Киева нет денег на производство дальнобойных ракет
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    У киевских властей нет финансовых возможностей для производства ракет, включая крылатые ракеты «Фламинго», сообщили СМИ.

    Как пишет репортер The Wall Street Journal Алистер Макдональд: «Проблемой для Киева уже некоторое время является тот факт, что у них нет денег, чтобы ее производить», имея в виду ракету «Фламинго», передает ТАСС.

    Макдональд также отметил, что у Украины есть и другие ракеты, такие как «Нептун», однако Киев признает отсутствие средств и на их производство. По мнению журналиста, даже если бы были запущены эти проекты, ракета «Фламинго» не смогла бы изменить ход конфликта на Украине, как это ранее не удалось ракетам Storm Shadow из Британии и американским истребителям F-16.

    Владимир Зеленский ранее сообщил, что у страны якобы есть крылатая ракета «Фламинго» с дальностью полета до 3 тыс. км, однако массовое производство этой ракеты не удастся наладить в ближайшие месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее была дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго».

    Ранее сообщалось, что украинская компания Fire Point, связанная с ракетами «Фламинго», оказалась объектом антикоррупционного расследования по подозрению в завышении стоимости госзаказов на дроны. К махинациям может быть причастен бизнесмен Тимур Миндич, которого украинские СМИ называют «кошельком» Владимира Зеленского.

    2 октября 2025, 09:14
    FT: Украина в сентябре перехватила минимум российских ракет

    Tекст: Вера Басилая

    В сентябре на Украине был зафиксирован резкий спад эффективности противоракетной обороны, при этом ключевые военные объекты и инфраструктура уже оказались уничтожены, сообщает британская газета Financial Times

    Британская газета Financial Times опубликовала анализ данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience, передает РИА «Новости»,

    В публикации отмечается, что в сентябре уровень перехвата баллистических ракет Украиной снизился до 6%, что стало минимальным показателем на фоне уменьшения количества самих запусков по сравнению с августом,

    В материале подчеркивается, что «кампания российских ударов уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру».

    По данным издания, в результате ударов этим летом были разрушены как минимум четыре завода по производству беспилотников, о чем заявили действующие и бывшие украинские чиновники.

    Ранее ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил грузовики с дронами дальнего действия ВСУ.

    Минобороны России заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине.

    Вооруженные силы России поразили цех производства десантных катеров для ВСУ.

    1 октября 2025, 21:08
    Небензя сообщил об ожидании ответа США на предложение по ДСНВ

    Небензя сообщил об ожидании ответа США на предложение по ДСНВ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва ожидает официальной реакции Вашингтона на ранее направленные предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя в общении с журналистами отметил, что США пока не предоставили официальный ответ на предложения России по ДСНВ, передает РИА «Новости».

    Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва ожидает реакции американского лидера Дональда Трампа на предложения президента России Владимира Путина по вопросу ДСНВ.

    Напомним, Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.

    2 октября 2025, 14:45
    Названы марки автомобилей для работы в такси из расширенного списка Минпромторга

    Названы марки автомобилей для работы в такси из расширенного списка Минпромторга
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Список автомобилей, подходящих под требования закона о локализации такси, к 1 марта 2026 года планируется расширить, сообщили в Минпромторге.

    В него добавят, в частности, модели Haval, Tenet, а также автомобили, выпускаемые на предприятии «Автотор», передает ТАСС.

    «Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе, за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на «Автоторе». Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим», – сообщили в Минпромторге.

    В ведомстве также уточнили, что требования закона о локализации такси не распространяются на сервисы аренды автомобилей с водителями.

    «Закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями», – подчеркнули в министерстве. Кроме того, изменения не затронут транспорт, уже работающий в такси, – такие автомобили смогут продолжить работу до конца срока своей эксплуатации.

    Напомним, Минпромторг утвердил перечень автомобилей для локализации такси.

    2 октября 2025, 00:59
    Суд Москвы обратил в госсобственность имущество владельцев бренда «Кириешки»

    Tекст: Антон Антонов

    Тверской районный суд Москвы постановил обратить в доход государства имущество Дениса и Николая Штенгеловых, владельцев группы компаний «КДВ» (бренды «Яшкино» и «Кириешки»).

    «Обратить в доход Российской Федерации акции Штенгелова, Штенгелова и Каржелововой. Исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворить», – приводит ТАСС решение судьи.

    Тверской суд Москвы признал гражданина Австралии Дениса Штенгелова и его отца, гражданина Украины, Николая Штенгелова экстремистским объединением, передает РИА «Новости».

    В материалах дела указано, что Николай Штенгелов поддерживал политику киевских властей, оказывал финансовую помощь Украине и создал собственное военизированное подразделение. Денис Штенгелов, согласно материалам, также поддерживал киевский режим, оба инвестировали средства в недружественные страны.

    Представители Дениса Штенгелова заявили, что будут обжаловать решение Тверского суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России просила суд обратить в собственность государства акции группы компаний «КДВ». В суд Москвы также было подано заявление Генпрокуратуры о признании Дениса Штенгелова, бывшего совладельца ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, экстремистом.

    2 октября 2025, 14:59
    МИД обвинил Киев в провокациях и срыве переговоров

    Мирошник: Киев сознательно препятствует переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сознательно тормозит переговорный процесс и провоцирует обострение ситуации, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник отметил, что украинские власти не только не предпринимают шагов для диалога, но также усиливают обстрелы населенных пунктов, в результате чего каждую неделю получают ранения или погибают в среднем 150 человек, передает РИА «Новости».

    Дипломат сообщил, что ряд городов находится под постоянными обстрелами, поскольку Киев пытается компенсировать военные неудачи атаками по гражданским объектам. По его словам, переговоры между Россией и Украиной сейчас фактически заморожены из-за отсутствия реакции Киева на предложения российской стороны, а также на инициативы по созданию рабочих групп.

    Мирошник подчеркнул, что восстановление нормальных отношений между Киевом, Москвой и Минском невозможно, пока на Украине не сменится руководство. Он также заявил, что Запад препятствует мирному урегулированию, навязывая Украине конфронтационную позицию по отношению к России и Белоруссии. Мирошник назвал действующее руководство Украины марионетками Запада, которые действуют в ущерб собственному народу.

    Ранее Кремль объявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложенияю

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Американских либералов будет искоренять армия

    Похоже, в политическом противостоянии внутри Соединенных Штатов – расколе между демократами и республиканцами, либералами и консерваторами – наступает принципиально новый этап. Президент США Дональд Трамп втягивает в этот конфликт Вооруженные силы – и хочет, чтобы армия боролась с его внутренними врагами. О чем идет речь и какими будут последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

