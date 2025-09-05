Милитаризм Европы мешает урегулированию конфликта на Украине

Tекст: Евгений Поздняков

Дональд Трамп и Владимир Путин возложили ответственность за застой в мирных переговорах на европейские страны. Такую оценку текущей геополитической ситуации вокруг Украины дает телеканал CNN. При этом в материале отмечается, что благодаря сходной позиции лидеры США и России вновь оказались «на одной волне».

В статье также приводятся примеры усиления давления Вашингтона на страны ЕС. В частности, отмечается, что в ходе недавнего телефонного разговора с лидерами «коалиции желающих» Трамп потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти. Как пишет CNN, такие заявления звучат как прямой упрек в адрес Брюсселя.

Напомним, накануне в Париже состоялась встреча союзников Украины. Подводя итоги, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «26 стран обязались разместить на территории республики войска в качестве сил поддержки» после завершения боевых действий. Однако позднее сразу несколько европейских государств отказались от участия в этой инициативе.

Позже президент Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что иностранные войска, которые могут прибыть на Украину, станут законной целью для российской армии. «А если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины, вот и все, – сказал он.

При этом ранее на пресс-конференции в Анкоридже Путин выражал надежду на то, что в Киеве и европейских столицах его переговоры с Трампом «воспримут в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс». Теперь же, судя по всему, этой точки зрения начинает придерживаться и Трамп.

«Среди сторонников президента США, как в американском политикуме, так и в обществе, действительно начинает преобладать точка зрения о том, что именно европейское «ястребство» и украинская упертость становятся главными препонами на пути урегулирования конфликта. Конечно, подобную точку зрения демократы не разделяют», – сказал американист Малек Дудаков.

«Однако она определенно становится с каждым днем все более заметной и значимой. В этом плане крайне показательным выглядит недавнее собрание «коалиции желающих», с которого спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф поспешил удалиться всего лишь через 40 минут после ее начала», – добавил он.

«На фоне роста количества приверженцев данного тезиса увеличивается и число материалов СМИ, отражающих его. Однако не стоит обманываться: схожесть позиций Трампа и Путина не означает быстрого сближения двух государств. В конечном счете в отношениях США и России немало проблем», – акцентирует собеседник.

«Соответственно, до тех пор, пока конфликт на Украине не подойдет к логичному финалу, полной нормализации диалога Вашингтона и Москвы ждать не стоит.

Тем не менее на кое-какие подвижки рассчитывать все же можно. Например, показатели торговли между нашими странами уже растут», – продолжает эксперт.

«Скорее всего, наращивание показателей будет происходить и дальше в тех сферах, которые обе стороны считают относительно безопасными. Таковой, в частности, является сельское хозяйство. Что касается диалога Штатов и Евросоюза, то здесь убежденность Трампа в неготовности Брюсселя к миру рискует сыграть со Старым светом злую шутку», – рассуждает он.

«В ближайшие месяцы тренд на снижение уровня этих отношений продолжится. Вашингтон обладает большим набором рычагов давления на своих европейских партнеров. Не исключаю, что при дальнейшей стагнации украинского вопроса Трамп пустит имеющиеся инструменты в дело», – убежден Дудаков.

На этом фоне позиция, занятая Владимиром Путиным, отличается четкой выверенностью, говорит Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Любой иностранный гражданин, участвующий в конфликте на стороне ВСУ, становится законной целью для российской армии. То же самое касается и контингентов. Этот тезис повторялся неоднократно еще с первого года спецоперации», – напоминает он.

Таким образом, президент пресекает любые дискуссии относительно присутствия западного контингента на Украине.

«И это особенно важно сейчас, когда европейские страны в лице «коалиции желающих» все чаще заявляют о готовности к столь резкому шагу. Всем «горячим головам» необходимо понять: избыточные условия в данной ситуации неуместны», – добавляет он.

По его словам, логика завершения боевых действий будет определяться реалиями на земле, которые развиваются в пользу России. Соответственно, и достижение конечных договоренностей должно основываться на этой реальности. «Если же европейцы или любые другие стороны вновь попытаются оспорить либо проигнорировать законные интересы России, мы продолжим обеспечивать безопасность государства силовыми методами», – поясняет собеседник.

«Но, несмотря на всю сложность нынешних геополитических реалий, Москва не отказывается от перспектив сотрудничества даже с западными государствами. Мы готовы работать со всеми заинтересованными сторонами. Напомню, что за нашей страной прочно закрепилась репутация надежного делового партнера», – уточняет собеседник.

Именно поэтому западный бизнес стремится возобновить работу с Россией, потому что деловая позиция Москвы остается надежной и стабильной. «Эта верность национальным интересам обеспечивает предсказуемость сотрудничества с нами. Важно помнить: конфликт рано или поздно завершится, а восстанавливать разрушенные связи можно начинать уже сейчас», – заключил Козюлин.