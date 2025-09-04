  • Новость часаВ Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами
    Эксперт предсказала увеличение турпотока после введения безвиза для граждан Китая
    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    Макрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине
    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    0 комментариев
    4 сентября 2025, 21:30 • В мире

    Когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих»

    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Это военная пропаганда. Они специально делают эти заявления, чтобы мы велись и путались». Такими словами политологи оценили воинственные высказывания представителей так называемой коалиции желающих, которые по результатам состоявшейся в четверг встречи уверяют, что 26 стран готовы отправить на Украину войска. Что же будет на самом деле?

    В четверг участники так называемой коалиции желающих проинформировали президента США Дональда Трампа о результатах состоявшейся в Париже встречи. Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, участники коалиции также выразили надежду на содействие Вашингтона в разработке гарантий безопасности для Украины.

    По информации агентства Reuters, которое ссылается на свои источник в Белом доме, Трамп в ходе разговора потребовал от Европы отказаться от закупок российской нефти и призвал оказать экономическое давление на Китай за то, что Пекин якобы поддерживает Москву в контексте конфликта на Украине.

    Встреча «коалиции желающих» проходила в смешанном формате под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры также посетил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Однако он провел на встрече не более 20 минут и покинул Елисейский дворец. Также спецпосланник Трампа успел провести отдельную встречу с Владимиром Зеленским.

    На итоговой пресс-конференции Макрон сообщил, что 26 стран обязались разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал Макрон.

    По его словам, «коалиция желающих» в ближайшее время согласует участие в этих вопросах США. Американское издание Politico со ссылкой на европейских чиновников ранее сообщало, что основу иностранного контингента на Украине после урегулирования конфликта могут составить военные из Франции и Великобритании.

    По данным газеты Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. По данным издания, внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    В публикации отмечается, что неясным остается и характер возможного коалиционного соглашения. Рассматривается вариант взаимных гарантий обороны, который предполагал бы обязательство воевать на стороне Украины в случае атаки, но согласия по этой инициативе также достичь не удалось.

    Согласно официальной информации, участники встречи готовы поставлять Украине ракеты большой дальности.

    По мнению генсека НАТО Марка Рютте, в вопросе отправки каких-либо воинских контингентов на территорию Украины право голоса должен иметь только Киев, а не Москва. Так он ответил на вопрос о разговорах про «миротворцев» на Украине вопреки позиции России, которая на это не согласна. «А почему нас должно интересовать, что Россия думает о чьих-то войсках на Украине? Это суверенное государство. Это не им решать», – сказал Рютте.

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее говорил о негативном отношении Москвы к обсуждению в ЕС отправки военных на Украину. А глава МИД России Сергей Лавров называл полностью неприемлемым присутствие иностранных войск на Украине.

    Накануне встречи «коалиции желающих» на совместном брифинге с Макроном Владимир Зеленский заявил, что инициатива на данный момент «выглядит теоретически». Также он сообщил, что результатом встречи станут определенные гарантии безопасности для Украины. При этом он затруднился назвать точную дату предоставления этих гарантий, выразив уверенность, что они будут достигнуты.

    В начале недели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times рассказала о «довольно точном плане» Европы по размещению войск на украинской территории в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Однако постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил на следующий день об отсутствии политической воли у союзников для того, чтобы обеспечить скорое прекращение боевых действий в конфликте на Украине. В частности, европейские члены альянса не хотят размещения своих войск на территории этой страны, что говорит об их непоследовательности и нерешительности.

    «Отправлять регулярные войска для прямого столкновения с российской армией «коалиция желающих» не будет.

    Вчера об этом говорил Макрон, а сегодня Рютте в Праге. Но европейцы ищут за пределами ЕС тех, кто мог бы латать линию фронта, работать пушечным мясом и изматывать Россию», – считает политолог Вадим Трухачев, кандидат исторических наук.

    По мнению эксперта, для отправки своих военных на Украину «коалиция желающих» неофициально будет побуждать прежде всего Албанию и Азербайджан, а также исламистов и латиноамериканских бойцов наркокартелей. «А из самой Европы будут отправлять заключенных и жителей иммигрантских гетто, обещая им всякие плюшки. Европейцы хотят найти еще несколько сотен тысяч человек, не прибегая к отправке регулярных войск», – добавил собеседник.

    Своими заявлениями про отправку войск на Украину европейцы, по мнению Трухачева, «вводят в заблуждение военного противника, которым являемся мы». «Это военная пропаганда, чтобы запутать противника. Они специально делают эти заявления, чтобы мы велись и путались. Рютте и Макрон прекрасно знают законы жанра», – пояснил эксперт.

    «Россия не согласна на перемирие,

    а в долгосрочном соглашении, скорее всего, будет прописана позиция о том, что Россия против отправки европейских войск на территорию Украины. Поэтому позиция коалиции препятствует миру», – считает военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

    По его словам, если «коалиция желающих» решит отправить свои войска до заключения соглашения о мире, то это будет военная помощь ВСУ. «Своими заявлениями про отправку войск европейцы специально рушат потенциальное мирное соглашение. Таким образом они пытаются свести на нет возможность вести дипломатические переговоры», – добавил спикер.

    По мнению Трухачева, европейцы не станут отправлять свои регулярные войска на Украину даже в том случае, если получат военную авиаподдержку со стороны США.

    «Идея отправки войск не популярна в Европе. Об этом говорит разгромное поражение в Литве правящей партии на парламентских выборах осенью прошлого года.

    Премьер-министр страны Ингрида Шимоните тоже болтала об этом и с треском проиграла президентские выборы. Но вот о том, что немцы построили железную дорогу военного назначения через Польшу к границе Украины, «коалиция желающих» громко не сообщает. Европейцы мелят языком впустую, а реальные действия не афишируют», – считает Трухачев.

    О том, что Германия почти завершила строительство сети железных дорог для быстрой переброски войск НАТО и техники на восточный фланг и на Украину, в конце августа сообщили европейские СМИ. Маршрут проходит через польский хаб к югу от Кракова и затем в сторону Львова.

    Политолог Трухачев полагает, что так называемая коалиция желающих утратит свое влияние и превратится в «коалицию немогущих» лишь после установления российского контроля над Запорожьем и выхода к линии Харьков – Днепропетровск – Одесса. При этом эксперт признает Европу серьезным противником, отмечая особую роль Марка Рютте в коалиции. «Рютте, в отличие от Макрона, демонстрирует себя как эффективный политик, способный оказывать влияние на Трампа», – отмечает аналитик.

