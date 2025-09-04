Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.2 комментария
В Париже прошла встреча Зеленского и спецпосланника США Уиткоффа
Зеленский обсудил гарантии безопасности с Уиткоффом в Париже
В Париже состоялась встреча Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, подробности переговоров официально не раскрывались.
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели двусторонние переговоры в Париже, передает ТАСС. Представитель Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что встреча уже завершилась, однако детали беседы остались неизвестными.
Ранее издание «Общественное» со ссылкой на источники в Елисейском дворце отмечало, что эта встреча стала продолжением переговоров Зеленского и американской стороны, проходивших в Вашингтоне 18 августа.
В четверг в Париже с Уиткоффом также встречались секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. По информации СМИ, обсуждалась практическая реализация гарантий безопасности для Украины.
В этот же день в Париже прошла встреча членов так называемой коалиции желающих, где обсуждались вопросы безопасности для Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о тридцати странах – участниках коалиции. Ожидается, что вскоре лидеры этих стран вместе с Зеленским проведут совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планируют провести личную встречу для обсуждения вопросов сотрудничества. Стивен Уиткофф оказался во Франции накануне переговоров по формату «коалиции желающих». Глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что инициатива по военной поддержке Киева в рамках «коалиции желающих» пока «выглядит теоретически».